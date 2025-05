El ingeniero perito de la UPV: "Hay que tomarse en serio a la Aemet. Una tormenta con nivel rojo puede tener un impacto muy alto"

El ingeniero de caminos de la Universitat Politècnica de València (UPV) Francisco Vallés Morán que ideó un modelo hidráulico para analizar la fuerza del agua de los barrancos del Poyo, del Pozalet-Saleta y el Turia durante la dana del 29 de octubre, una herramienta clave para buscar a las víctimas desaparecidas declara ya ante la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja.

Al ingeniero Vallés Morán le han preguntado sobre la presa de Forata y ha asegurado que "hizo un gran papel, Toda presa que no colapsa tiene un efecto laminado de la avenida, retrasar su punta en el tiempo y amortiguarla. Lo que entra por cola de embalse se va almacenando y actua como un gran pulmon, y cuando llega a la cota del aliviadero empieza a salir, y lo que sale es menor, y retrado por lo que da tiempo a avisar".

También ha confirmado que "las compuertas de Forata estaban abiertas desde el principio, porque es la norma general desde Tous: a final de verano cuando la campaña de riego ha terminado se dejan abiertas. Para las danas, el efecto siempre es beneficioso. [La presa de Forata] Jugo un papel importante, lo que pasa es que se llenó mucho, y llega un momento en el que no tienes control. Si se llena mas podía haber vertido por coronación, y eso siempre es peligroso. No hubiera sido un caso Tous porque no era de material suelto. No se hubiera puesto en peligro su estabilidad porque el vertido no las erosiona".

Sobre las previsiones el día de la dana, el ingeniero ha asegurado que "en este tipo de cuencas, es fundamental dar instrucciones [previas]. El dia antes la predicción es muy fiable, y las predicciones de la AEMET tenían que haberse tenido en cuenta. Los técnicos sabemos que el barranco del Poyo es problemático: La última tesis que he dirigido era sobre el arrastramiento de coches por el barranco del Poyo".

Y también ha defendido que "las medidas [preventivas] en cuencas de tipo mediterrano no aforadas, o aforadas en parte, tienen que activarse con la lluvia, porque las crecidas son muy rápidas. Hay que tomarse en serio a AEMET que hizo un gran papel, avisando desde días anteriores. La Universitat de València cesó su actividad, y eso era por el aviso de lluvias, nivel naranja. La AEMET de niveles de aviso rojo emite muy poco, y el del 29 de octubre fue el primero". De hecho, el experto en modelos hidráulicos ha asegurado que "una tormenta con nivel rojo es una tormenta muy fuerte que puede tener un impacto muy alto: 180 en dos horas o 90 en un ahora. Las inundaciones en este tipo de cuencas se llaman inundaciones relámpago. Los avisos tienen que vincularse a las lluvias, no a las crecidas".