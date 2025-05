Mazón dice desconocer los fallos en el sistema de Emergencias el 29-O y pide información a la conselleria

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este viernes no tener constancia de los fallos en el sistema de gestión de Emergencias que llevan produciéndose desde 15 días antes de la dana, es decir, desde hace siete meses. Los trabajadores del 112 han denunciado en una carta a Compromís recogida ayer por Levante-EMV que esas incidencias, como errores en el audio, en los chats o en la geolocalización de los usuarios, complicaron su operativa durante el 29 de octubre y que a día de hoy van incluso en aumento.

Preguntado por esto en Alicante, Mazón ha dado a entender que no está al tanto de estos fallos en el sistema CoordCom y que preguntará por ellos a la conselleria de Emergencias que pilota Juan Carlos Valderrama. "Haré las preguntas correspondientes y entiendo que desde la conselleria trasladarán una respuesta a esta cuestión. No puedo contestar más, no conozco el detalle de por qué varios trabajadores le mandan una carta a Compromís para hablar de una referencia técnica o tecnológica del centro de comunicaciones", ha señalado.

El popular ha incidido varias veces en que el texto lo firma "un grupo" de empleados y en el hecho de que el destinatario sea Compromís. Y se ha preguntado con evidente ironía "si la manera de solucionar los problemas es mandarle una carta a Compromís". "Desconozco los motivos por los que un grupo de trabajadores decide mandar una carta a Compromis sobre asuntos que tienen que ver con el funcionamiento técnico del área de Emergencias", ha insistido.

Preguntado sobre la declaración del técnico del Es Alert ante la jueza, en la que el testigo sostuvo que la exconsellera Salomé Pradas le pidió esperar al lanzamiento hasta su confirmación, Mazón ha defendido que "bajo ningún concepto" esa decisión dependió de él. Y ha insistido en su "total respeto a los procesos judiciales", lo que según ha dicho le "diferencia" de un Gobierno central que "descalifica" a los jueces.

Compromís lo ve "muy grave"

La izquierda le ha dado más trascendencia a estas incidencias en el corazón del sistema de Emergencias. Desde Compromís, su síndic Joan Baldoví ha considerado las denuncias de la plantilla del 112 como "realmente preocupantes y graves", incidiendo en que esos errores "se habían comunicado a los superiores". "Son fallos en cosas tan graves como no poder comunicarse con quien llamaba al 112. También fallaba el mapa, que se colgaba o desaparecía y dificultaba posicionar las emergencias. También impedía rellamar", ha enumerado.

Para Baldoví, es "inconcebible" que esta situación se siga produciendo hoy, más de seis meses después, en una infraestructura crítica como el Centro de Coordinación de Emergencias. El portavoz ha lamentado también la precaria situación de la plantilla, con numerosas bajas por ansiedad o depresión, materiales de oficina básicos muy deficientes o presiones al personal temporal.

Una Generalitat "secuestrada" por Mazón

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también ha criticado estos fallos en el CoordCom, que ha vinculado con la "mala gestión" en Emergencias del gobierno de Carlos Mazón. Bernabé ha defendido que lejos de "aprender lecciones de lo que hemos pasado y mejorar mecasismos de prevención y respuesta", el Consell está inmerso en la operación "salvar al soldado Mazón".

"Mazón tiene secuestrada a la Generalitat con el único fin de salvarse", ha subrayado la socialista, que ha lamentado la persistencia temporal de esos fallos en un sistema fundamental en la coordinación de los dispositivos de emergencias.

Además, Bernabé ha recordado que en septiembre, antes de la dana, el grupo socialista en las Corts presentó una proposición no de ley para reforzar el 112 y "darle más capacidad". Una iniciativa que, ha recordado, fue rechazada con los votos de PP y Vox "en su habitual militancia negacionista".