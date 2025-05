Benavent sobre León XIV: "Es un persona de consenso y es lo que la Iglesia necesita en este momento"

El Arzobispo de València, Enrique Benavent, ha transmitido hoy su satisfacción por la elección del nuevo Pontífice, León XIV, al ser un motivo de “alegría” para toda la Iglesia el recuperar su cabeza visible y líder espiritual. "Cuando la Iglesia está sin Papa, le falta la cabeza visible en la tierra, está huérfana", ha recordado.

Aunque el nombre del cardenal Prevost no estaba entre los favoritos, sí en los listados de posibles papables; Benavent ha querido resaltar que “a lo mejor, sí había un favorito” sin que hubiese trascendido y ha destacado la rapidez de la elección. “Una persona de consenso, de comunión en torno a él, es lo que la Iglesia necesita en este momento”, ha señalado este mediodía en el palacio Arzobispal tras el rezo del Angelus, en su comparecencia ante los medios de comunicación. Benavent ha contado que un obispo, ya jubilado, de quien no ha querido especificar su nombre, le advirtió hace 18 meses de las posibilidades de Prevost. “Lo conoció en Roma hace un año y medio -, ha relatado- y, tras compartir momentos con él, me dijo que podría ser el próximo Papa y ha acertado”.

En cuanto al camino reformista de la institución, ha reconocido que todos los papas "son continuistas", aunque es cierto que cada uno aporta su propia "personalidad" y "acento" durante su Pontificado, lo que es un "enriquecimiento" para la institución. Sin querer entrar a valorar cómo puede ser el Pontificado de León XIV, sí que ha señalado la alusión del nuevo Papa a la paz en su primera intervención ayer tras ser elegido y su convencimiento de que es un religioso con una "gran profundidad espiritual".

En cuanto a la elección de su nombre como Papa, el arzobispo ha expresado que sin saber "cómo será el Pontificado de León XIV, sí sabemos cómo fue el de León XIII" a finales del siglo XIX. "Fue un Papa que abrió la Iglesia a los problemas de la sociedad moderna, en la época de la industrialización -, ha expresado- y quien comenzó a elaborar la encíclica Rerum Novarum", lo que se considera el centro de la actual "doctrina social" de la Iglesia.

Las cualidades de Prevost

El líder espiritual de la diócesis de València destaca tres motivos por los que la elección de León XIV es una “buena noticia” para la Iglesia. En primer lugar, su trayectoria al frente de los agustinos que le da “una magnífica experiencia para la gestión del Vaticano" al ser una "de las órdenes más importantes de la Iglesia universal". En segundo lugar, su experiencia como misionero; y, en tercer lugar, su trayectoria en la curia romana, como prefecto del Dicasterio para los Obispos, un cargo asignado por el papa Francisco en 2023.

El arzobispo Enrique Benavent frente a la escultura de un agustino en el Palacio Arzobispal. / Ana de los Ángeles

Además, el prelado ha destacado otros dos aspectos del estadounidense: su formación como matemático y sus estudios en filosofía y teología, lo que "le ayudará mucho en el gobierno de la Iglesia"; y su personalidad. En este sentido, ha podido saber que es "una persona de profunda cercanía y sencillez en el trato", gracias a su conversación con la abadesa de las religiosas agustinas y ermitañas de San Mateo, en Tortosa, quien lo conoció en sus dos visitas a su comunidad religiosa y con el que ha mantenido "una relación personal".

Vinculación con València

El arzobispo ha señalado la vinculación de Robert Prevost con la Comunitat Valenciana, que ha visitado en varias ocasiones, y, sobre todo, su vinculación espiritual con Santo Tomás de Villanueva, cuya denominación como Doctor de la Iglesia está pendiente. Por ello, ha señalado que, en su primer encuentro con el nuevo Pontífice, le pedirá completar este proceso ya abierto.

Misa de gratitud el día 20

El Arzobispado de València celebrará una Eucaristía como muestra de especial gratitud al Señor por la elección de León XIV en la Catedral a las 20 horas, como así se ha estipulado en el decreto arzobispal. Además, todas las parroquias e iglesias celebrarán una misa "Por el Papa" en el día que estipulen de forma libre y, durante los próximos ocho días, se incluirá una oración especial por León XIV.