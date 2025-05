La Politècnica de València premia a los 25 mejores docentes de Secundaria ¿cuáles son?

"Gracias a ti aprendemos tanto a derivar como a lidiar con los problemas que la vida nos plantea, aunque no haya que despejar ninguna x. Eres una persona que marca a todo aquel que conoce..." Así recuerda a Javier Álvarez Peñarrubia, profesor de Matemáticas del IES Gonzalo Anaya de Xirivella, uno de sus alumnos que este curso estudia primero de Grado en la Universitat Politècnica (UPV) de València. Este mensaje de gratitud eterna convierte a Javier en uno de los 25 mejores profesores de Secundaria de la Comunitat Valenciana para el alumnado de la UPV, universidad que por octavo año premia mediante la iniciativa Magistrales a los docentes de ESO, Bachillerato y FP que han dejado una huella imborrable en sus estudiantes.

En esta octava edición, la UPV ha seleccionado a 12 mujeres y 13 hombres a partir de una encuesta realizada entre su alumnado de primer curso. Son los propios estudiantes quienes recomiendan a un profesor o profesora con nombre y apellidos, alguien que les ha marcado por sus excepcionales capacidades, un docente al que recuerdan por su dedicación, el dominio de su asignatura, su paciencia, su implicación y su habilidad para motivar a los alumnos.

Profesorado que deja huella

Como en las ediciones anteriores, hay magistrales llegados de casi cualquier rincón de la Comunitat Valenciana: Benissa, Llíria, Sax, Algemesí, Borriana, Enguera, Torrent, Benidorm, Tavernes de la Valldigna, Altea, Almenara… Docentes que imparten mayoritariamente asignaturas técnicas como Matemáticas (7), Física (5), Química (3), Tecnología (2) o Dibujo Técnico, pero también Lengua Castellana y Literatura (4), Historia de España (3), Educación Física (1) o Inglés (1).

El último curso de Bachillerato y las temidas pruebas de acceso a la universidad, las famosas PAU, hacen que el alumnado viva con angustia esta etapa, de ahí que valoren y agradezcan la implicación y la empatía del profesorado que se vuelca con ellos. Prueba de esta gratitud son los emotivos mensajes que les dedican sus antiguos estudiantes y que acompañan el diploma que les entregó ayer el rector de la UPV, José Capilla.

El rector Capilla entregando el premio a una de las profesoras Magistrales 2025. / Francisco Calabuig

Para Capilla los premios Magistrales son "un acto fabuloso, de los más bonitos con los que se puede encontrar el rector de la Politècnica". "Es emotivo y especial el reconocimiento a una profesión, a una labor especialmente importante para la sociedad. Una labor que es un pilar básico de cualquier sociedad avanzada y además a unas personas que han sido reconocidas por sus propios estudiantes", destaca el rector. "Hay que recordar que todos tenemos las vivencias de esos profesores, esas profesoras o maestros o maestras que en otro tiempo nos marcaron, nos condujeron y no solo nos ayudaron a aprender, nos ayudaron a entender la vida de otra manera y a lo mejor hasta nos generaron expectativas y nos ayudaron a construir nuestro proyecto de vida", concluye.

"Gracias por aparecer en mi camino"

"Gracias por haber aparecido en mi camino", le dicen a Gloria Granell Doñate, profesora de Matemáticas del Colegio Salesianos San Juan Bautista de Borriana. A Lídia Oliver Ória, profesora de Técnicas Gráfico-plásticas y Diseño del IES La Plana de Castelló de la Plana le dan las gracias "por ser uno de esos pilares que sujetaron mi casa en los momentos más vulnerables". A Carolina Pablo Puchades, profesora de Lengua Castellana y Literatura del Colegio Salesiano San Juan Bosco de València, su alumnado le agradece que les diera "el mejor 2º de Bachillerato posible. Gracias a ti ese año tan estresante lo pudimos pasar con una sonrisa". Para sus estudiantes Carolina es la prueba de que "se puede ser feliz y hacer 2º de Bachillerato”.

Los premios Magistrales de la UPV son uno de los actos más emotivos que se celebran en el campus de Vera de València. / Francisco Calabuig

"Como profe, siempre hacías que las clases se disfrutasen y, como persona, eres un amor (...) siempre nos has apoyado y hecho reír", cuentan sus alumnos de Francisco Santamans Bisbal, profesor de Historia de España del IES José Ballester Gozalvo de València. "Estudiar Historia con chistes es estudiar Historia a gusto. ¡Gracias por ofrecernos clases llenas de cariño y entusiasmo! Te queremos infinito, Paco", añaden.

Álvaro Marcos Perucho, profesor de Matemáticas y Física del Colegio Helios de l'Eliana, hablando en nombre de los 25 premiados. / Francisco Calabuig

"Me da miedo lo importante que podemos llegar a ser"

En nombre de los 25 premiados ha hablado Álvaro Marcos Perucho, profesor de Matemáticas y Física del Colegio Helios de l'Eliana. Marcos ha empezado su discurso recordando las clases de Pilar, en la lejana EGB de finales de los 70. "Me gusta creer que soy la persona que soy, en gran medida, por esa educación que recibí de esa profesora. De hecho, ¿quién no recuerda a ese profesor fabuloso o ese otro con el que te dormías en clase? A mí siempre me da miedo lo importante que podemos llegar a ser, cómo podemos marcar a una persona para toda su vida, tanto para bien como para mal".

Marcos se ha definido como "un profesor un poco excéntrico" que baja la pizarra al patio para dar la asignatura en torno a un árbol, comienza las clases con música para meditar o inventa "cualquier otra frikada para ganarse la tan codiciada atención de los alumnos". En ese sentido, ha reflexionado: "Sinceramente, creo que ahora las cosas son más complicadas. Los profes ahora lo tenemos mucho más difícil, pero es porque ahora los alumnos lo tienen más difícil. Nosotros tenemos que competir contra vídeos de TikTok de 20 segundos. Sus cabezas no están preparadas para aguantarnos, y aun así lo intentan."

Parte de los profesores y profesoras de Secundaria homenajeados por el alumnado de la Politècnica. / Francisco Calabuig

¿Profe, qué opinas de que la Tierra es plana?

"Nunca antes el ser humano ha tenido tan fácil acceso a la información, pero eso ha hecho que la sobreinformación sea tan catastróficamente perjudicial", apunta Marcos. '¿Cómo es posible que una personita de 18 años te pregunte: 'profe qué opinas de que la Tierra es plana' o 'profe, tú de verdad crees que hemos llegado a la Luna'?". Tenemos por delante una labor titánica, conseguir que nuestros alumnos, los adultos del futuro, sean personas con criterio, con sentido común, que duden de todo, perfecto, pero que no se crean la primera estupidez que escuchan de alguien por internet cuya pretendida autoridad se basa en poder hilar tres frases seguidas 'to rápido, bro'", resalta.

Thomas Londero, alumno del Grado en Ingeniería Informática de la UPV, hablando en nombre de los estudiantes. / Francisco Calabuig

En la réplica ha estado Thomas Londero, alumno del Grado en Ingeniería Informática de la UPV. Londero ha puesto en valor el trabajo del profesorado en el aula. "En mi caso, tuve la grandísima suerte de conocer a Àngels Roig Santonja profesora de Historia de España del IES Altaia de Altea en 2º de Bachillerato, un curso cargado de estrés. Pero ella siempre estuvo ahí para nosotros. Quiero dar las gracias a todos los profesores porque tienen una misión complicadísima: educar y formar a una generación entera de jóvenes para que mañana tengamos una sociedad con gente cualificada, respetuosa, inclusiva y empática. Vosotros estáis cumpliendo vuestro deber de una manera excelente y por eso os merecéis un gran aplauso".

Los 25 Magistrales junto al rector de la UPV. / Francisco Calabuig

Los 25 magníficos de la docencia

Los docentes premiados en la octava edición de Magistrales son: Javier Álvarez (IES Gonzalo Anaya de Xirivella), Julia Álvarez-Testa (IES Josep Iborra de Benissa), Eloy Araya (Inmaculado Corazón de María de València), Sara Cañas (IES Laurona de Llíria), Enrique Cebolla (IES Sant Vicent Ferrer de Algemesí), Antoni Fernàndez (IES Pascual Carrión de Sax), Josep Font (Escuelas San José Jesuitas de València), Enrique Galve (IESRibalta de Castelló de la Plana), Gloria Granell (Salesianos San Juan Bautista de Borriana), José Antonio Grau (IES La Murta de Alzira)., Mari Hernáiz (Colegio Santísima Trinidad de València), Andrea Luján (IES Lluís Vives de València) Àngela Magraner (IES La Valldigna de Tavernes de la Valldigna), Álvaro Marcos (Colegio Helios de l’Eliana), Antonio Montero (IES Salvador Gadea de Aldaia), Lídia Oliver (IES La Plana de Castelló de la Plana), Juan José Olmos Perelló (IES La Marxadella de Torrent), Carolina Pablo (Salesianos San Juan Bosco de València), Joan Roca (IES Massanassa), Àngels Roig (IES Altaia de Altea), María Esther Sánchez (Nuestra Señora de Pilar de València), Francisco Santamans (IES José Ballester Gozalvo deValència), Andrea Sarrión (IES Enguera), Marcos Sempere (IES Bernat de Sarriá de Benidorm) y Susana Tido (IES Almenara).