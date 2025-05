La Comunitat Valenciana, tercera en inversión en licitaciones públicas con metodología BIM

El uso de la metodología BIM (Building Information Modeling) en la contratación pública sigue creciendo a gran velocidad en España, con 4.670 licitaciones publicadas y una inversión acumulada que supera los 15.000 millones de euros, según datos del Observatorio de Contratación BIM del sector público.

Con el objetivo de dar respuesta a esta creciente demanda en los sectores de la ingeniería y la arquitectura, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP) ha relanzado su itinerario formativo en BIM, un sistema de trabajo colaborativo basado en modelos digitales 3D que mejora la coordinación entre agentes, incrementa la eficiencia y favorece la sostenibilidad en los proyectos. Esta formación online consta de un curso 0 de introducción al Plan BIM y la ISO 19650 y tres itinerarios basados en las fases de vida de una infraestructura: proyecto, obra y mantenimiento.

El programa está subvencionado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en el marco de la Orden TMA/94/2021, de 22 de enero, que regula las ayudas públicas para la formación en metodología BIM aplicada a la contratación pública (BOE de 6 de febrero de 2021). Además de su formato online, la iniciativa ha contado con sesiones presenciales en distintas ciudades de toda España, siendo la clausura este 8 de mayo en Valencia.

Más de medio millar de asistentes

Las Jornadas presenciales BIM del CITOP han finalizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de Valencia. El encuentro ha tenido por título “BIM aplicado a mantenimiento y gestión de activos” y ha contado con la presencia de Rafael Perea, coordinador técnico de las jornadas de formación. En total, las citas presenciales de esta formación han reunido a más de 500 profesionales en ingeniería y arquitectura desde su inauguración en Madrid y su paso por Tenerife.

En cuanto al impacto de esta metodología de trabajo en el tejido empresarial valenciano, la Comunitat Valenciana es la tercera que más presupuesto ha destinado a las licitaciones públicas con requisito BIM desde su implantación, en total 1.537 M € y 532 licitaciones.

La mesa inaugural de la jornada ha estado formada por Carlos Dueñas, presidente del CITOP; Vicente Martínez, Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la GV; Juan Manuel Giner, concejal delegado de Gestión de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras y Titular de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia; Guillermo Llopis, jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la CV del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible e Ignacio Andrés, director de la ETSICCP.

Vicente Martínez ha inaugurado el espacio recordando la catástrofe ocasionada por la riada del pasado 29 de octubre: “Esta jornada se celebra en un contexto en el que estamos desarrollando un trabajo sin precedentes”. En esta línea, ha resaltado que “gracias al tejido profesional hemos podido reconstruir en tiempo récord 18 de las carreteras que se vieron afectadas”.

A continuación ha intervenido Manuel Giner: “Implantar BIM es un paso estratégico hacia una administración más moderna, más coordinada y, sobre todo, más eficaz. Desde el Ayuntamiento de Valencia estamos convencidos de que la formación a través de las universidades es clave para afrontar los retos”.

En este sentido, Llopis ha hecho inciso en que “la necesidad de implantar BIM responde a dos objetivos: la mejora de la eficiencia y conseguir digitalizar el sector de la construcción”.

El presidente del CITOP ha remarcado que “El liderazgo autonómico en BIM refleja el compromiso de las autoridades valencianas con la innovación” y ha asegurado que “la transformación digital ya es una realidad en la contratación pública y nuestros profesionales están listos para liderarla”.

Por último, el director de la ETSICCP ha puesto el foco en el marco del acto: “Esta jornada está enmarcada en la semana de la ingeniería civil y el medio ambiente, una ocasión en la que nuestros estudiantes pueden acercarse a lo que será su realidad profesional”.

Ponencias

Al acto de inauguración le han seguido las ponencias. En primer lugar, ha intervenido Jesús Bonet, Global Director of Sales and Business Development en Geosystems con su charla: “Achieving Digital Assets with the Smart Digital Reality”. A continuación, Sergio Muñoz, director técnico de buildingSMART Spain ha ahondado en “Usos BIM orientados a la gestión de infraestructuras”.

Ignacio de la Cruz, socio y director de Innovación de Wise Build ha expuesto conceptos básicos del último eslabón del desarrollo de un proyecto BIM con “¿Y ahora qué? Algunas claves para activar BIM en la fase de operación y mantenimiento”.

También ha tenido cabida el análisis de edificaciones reales, como el de la ponencia de Francisco García, director general de LOGICAL SPACE: “Modelos BIM-AIM aplicados a Facility Management: el caso de la Universidad Internacional de Cataluña”.

A García le han seguido Manuel González y Mario Alguacil, jefe de departamento de Sistemas de Información y director de estrategia corporativa y políticas digitales, respectivamente, del Ayuntamiento de Sant Feliu del Llobregat. En este espacio han compartido su experiencia: “Estratègia per a la implementació de la metodologia BIM en una administració pública enfocada a manteniment d’actius”.

En la línea de la gestión de activos, César G. Ferrer, BIM Manager Ingeniería de global omnium y Sergio Aznar, Head GIS Product de IDRICA han expuesto: “Estructura tecnológica para la gestión de activos a través de BIM”.

Por otro lado, Pablo Blanco, Director de I+D+i de Vielca, ha desgranado la parte más técnica con la charla: “Integración de tecnologías Scanning 3D, BIM, RV y RA para mantenimiento de EDARs”.

Por último, Jesús Fajardo, General Manager en ASPOR Ingeniería, ha analizado desde un enfoque práctico la conexión de modelos BIM con sistemas de mantenimiento con su ponencia: “Caso de éxito en Facility Management: Integración de un GMAO con metodología BIM”.

El acto ha concluido con una mesa de debate donde los asistentes han planteado sus dudas e inquietudes con respecto al BIM en la fase de mantenimiento y gestión de activos.