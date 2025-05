El recuerdo del nuevo Papa al “rey Don Jaime”

El nuevo Papa León XIV ha estado muy presente en la vida de la comunidad agustina de València. Físicamente y de palabra. El que fuera prior general de la orden se ha remitido en varias ocasiones a los miembros del Colegio Santo Tomás de Villanueva de València, y lo ha hecho dando muestras de su conocimiento de la huella de la orden en la ciudad.

Cabe recordar que el hasta hace unas horas cardenal Prevost pasó un par de días en Valencia hace más de dos décadas para conocer y convivir con la congregación agustina de València. Es una obligación, conocer cada rincón de su orden, aparejada al máximo cargo que ocupó, entre 2001 y 2013.

El anuario del curso 2005-06 del colegio Santo Tomás, que además coincidía con el 750 aniversario de la Gran Unión de los agustinos a otras instituciones, incluye también un saludo del entonces prior, Roberto F. Prevost, que muchos de los alumnos han desempolvado en las últimas horas. “Mi madre conservaba en casa los anuarios de aquellos años y al ver la noticia del colegio en Levante-EMV me ha entrado curiosidad y he ido a buscarlo. Algunos de los curas que viven en el Colegio han sido misioneros. Uno de mis profesores estuvo en Brasil, pero no sé si alguno estuvo en Perú”, recuerda Pedro, un antiguo alumno del centro.

Anuario del curso 205-06, coincidiendo con el 750 aniversario. / Levante-EMV

Tras aquella unión, reza el texto firmado por el Pontífice de su puño y letra, recoge: “A partir de entonces, la Orden de San Agustín se extendió rápidamente, primero por toda Europa, y luego por los demás continentes, acompañando la acción misionera de la Iglesia en América, Asia, África, Oceanía. A este respecto podemos recordar que en el siglo XIII ya existía en Valencia un Monasterio de Agustinos conocido como ‘Aguas vivas’, que fue donación del Rey Don Jaime".

Y añade: "Desde muy antiguo, pues, los Agustinos hemos dejado nuestra impronta evangelizadora y cultural en la sociedad valenciana. Vuestro colegio, bajo la denominación del santo arzobispo agustino, Santo Tomás de Villanueva, continúa hoy esta tradición”, rezaba el saluda, firmado en Roma el 24 de mayo de 2006. León XIV también dejó su saludo en el anuario por el 50 aniversario del centro educativo, que se celebró en 2003.

También en 2007 envió otra misiva para el anuario de los alumnos. En él volvía a referirse a Jaume I, al recordar la cesión de los terrenos donde los agustinos comenzar a dejar su huella en Valencia, casi tan antigua como el reino. "El rey Don Jaime había regalado al padre Francisco Salelles, su capellán, uno terreno donde se inauguró el convento San Agustín, en 1307, siendo prior el mismo padre Salelles. La presencia de lo agustiniano en esas tierras tuvo una simbiosis muy creativa. Allí se promocionar los estudios de todo tipo, incluido la física. Por toda la región se multiplicaron los conventos", narra en unos textos que ahora adquieren un gran valor.