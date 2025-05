Tormentas festivas

No voy a referirme en esta columna a las Jornadas de Primavera que organizan Avamet, Meteored y el Ayuntamiento de Aldaia en torno a la DANA del 29-O este próximo fin de semana y en la que hablaré de ordenación del territorio o de su ausencia en el territorio afectado. No lo voy a hacer porque son muchos los compañeros de columna del Levante que ya han hablado de ella, por no hacer spoiler de mi intervención, que, por otra parte, no tiene misterio, y porque prefiero contar a posteriori lo que haya podido aprender. Un tema candente en los últimos días son las tormentas típicas de esta época que, realmente, nos traen de cabeza a todos los que hacemos pronósticos en medios de comunicación, sobre todo locales y en días festivos. Es obvio que es más fácil acertar en un territorio amplio, como una provincia o una comunidad autónoma e incluso un país de tamaño medio, diciendo eso de chubascos tormentosos de intensidad y distribución muy irregular. En una previsión comarcal ya resulta màs complicado y debes recurrir a modelos de detalle territorial como Arome o Harmonie para intentar afinar, dentro de la frase anterior, donde parecen más probables esas tormentas, con el añadido, como pasó ayer, de un brusco cambio en lo que pronosticaba el modelo apenas unas horas antes o incluso ya a toro pasado. No obstante, lo peor, sin duda, es acertar en lo local porque en menos de 2 ó 3 kilómetros, puede haber diferencias brutales que los modelos no siempre ven en comparación con el resultado final. En algunos casos, ni lo más inmediato y real, el seguimiento del radar o el satélite, evita errores. Si a ello le añadimos el hecho de que esa previsión la tengas que hacer en un lugar donde se celebran actos festivos al aire libre que duran horas, como los Moros y Cristianos de Alcoi o Muro, por ejemplo, sólo te queda decir que puede llover o no llover casi al 50% y es la pura verdad, no se puede decir otra cosa. En esos casos te dirán que no te mojas y tú pensarás: ¡mientras no se mojen ellos...!