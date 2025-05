À Punt recula y mantendrá a los lingüistas de las productoras

À Punt no prescindirá finalmente de los lingüistas homologados en su producción externa. La dirección de la radiotelevisión pública valenciana ha enmendado este lunes la decisión que había tomado esta primavera, con la renovación de la parrilla de programación, de no contar con el puesto encargado de la revisión lingüística, algo que había provocado una importante indignación en el sector.

Según confirman fuentes tanto de la dirección de À Punt como del colectivo de lingüistas, este lunes se ha confirmado en una reunión entre el propio director general Francisco Aura y representantes de la Unidad Lingüística de À Punt la continuación de los puestos de lingüistas dentro de la programación externa de la radiotelevisión pública valenciana.

Esta continuación supone enmendar la primera decisión que había tomado la nueva dirección de la tele desde enero y en el que se caía de los programas contratados a productoras externas la figura del lingüista. Esta, justificada inicialmente por motivos económicos y posteriormente porque ralentizaba el proceso de entrega de los productos audiovisuales, había comenzado a tener sus efectos en las renovaciones de programas que se han puesto en marcha en esta primavera.

La sede de la radiotelevisión valenciana, À Punt, en Burjassot. / EUROPA PRESS

Así, los nuevos programas no tenían esta figura; no obstante, las noticias de eliminación de esta tomaron más fuerza la semana pasada. Muchos programas firmaron su continuación, pero con una novedad: no continuaría el lingüista vinculado al proyecto. Este ha de estar homologado para poder realizar la revisión lingüística conforme al libro de estilo que tiene en vigor la radiotelevisión valenciana (y que está también en proceso de ser reformado).

90 lingüistas homologados

La situación se repitió entre varios profesionales que acabaron por agruparse en una misma organización para tratar de hacer presión. En total, son unos 90 los lingüistas homologados para este tipo de trabajos, y una veintena de ellos estaban afectados por estos cambios. Según reivindican, su trabajo, pese a parecer invisible, supone dar calidad a la emisión de la cadena, corrigiendo errores y velando por el buen uso del lenguaje.

Esta queja ha tenido efecto y finalmente, la dirección del ente ha enmendado su decisión tras reunirse con la Unidad Lingüística de la casa, quien habría asumido en parte las funciones del personal externo pese a ser contrataciones a empresas (productoras) ajenas. Fuentes de la misma señalan que se ha "reconsiderado" la propuesta y que se seguirá funcionando como hasta ahora.