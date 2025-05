La AVL avisa a las Corts: el recorte presupuestario de Vox es ilegal

El recorte presupuestario que propone Vox para la Acadèmia Valenciana de la Llengua, con un tijeretazo de hasta la mitad de los fondos con los que contó en 2024 (las cuentas actualmente en vigor), podría ser ilegal. Así lo advierte un informe registrado por la AVL que se debatirá este martes en la Mesa de las Corts donde, además, Compromís solicitará que la cámara autonómica realice uno propio para conocer si una de las enmiendas, la que limita la realización de modificaciones presupuestarias, ataca la autonomía de este ente.

"A la vista de las enmiendas presentadas a la Sección 17 de los Presupuestos de la Generalitat (Acadèmia Valenciana de la Llengua) y observadas, a nuestro parecer, algunas vulneraciones notorias del ordenamiento jurídico os remitimos el informe adjunto para que sean conocedores y adopten, si es el caso, las medidas que estimen pertinentes", señala el escrito firmado por la presidenta del ente, Verònica Cantó, remitiéndose directamente a la Mesa de las Corts, que lo ha incluido en el orden del día de la reunión de este martes.

El informe está elaborado por el letrado secretario general de la AVL y señala dentro de esta posible "vulneración del ordenamiento jurídico" dos de las enmiendas presentadas por Vox: una en la que reduce en 200.000 euros el gasto de personal de la institución lingüística para transferirlo a Lo Rat Penat para rehabilitar su sede y otra en la que le quitan otros 480.000 euros (que afecta a varios apartados, incluidos otros 200.000 de personal) que van destinados a crear una subvención para cuatro ayuntamientos (Elx, Sant Vicent del Raspeig, Xirivella y Oropesa) para la "realización de jornadas sobre el Reino de Valencia y la cultura valenciana".

Esta afección al capítulo 1, la de Personal, es la primera que el informe pone sobre el foco. "Entendemos que lesiona gravemente los derechos de los funcionarios públicos al servicio de la AVL porque deja sin cobertura económica suficiente el pago de salarios al personal al servicio de la institución", señala el escrito donde remarca que estas enmiendas "colisionan directamente con el contenido de leyes" como la ley de Función Pública de la Generalitat o el Estatuto Básico del empleado público.

El president Mazón se reúne con la presidenta de la Academia Valenciana de la Lencua, Verónica Cantó / EFE/Biel Aliño

"La falta de provisión económica del capítulo 1 condicionaría también la capacidad para satisfacer las cuotas correspondientes a la Seguridad Social, que es una obligación legal", añade el texto recordando que la defraudación de la Seguridad Social "constituye un tipo penal". Si se aprobaran las enmiendas de Vox, el presupuesto en Personal para la AVL pasaría de rozar los 2,7 millones en 2024 a los 1,7 millones después de que el Consell, en su proyecto, ya redujera en medio millón esta partida, fondos que trastocarían el pago de nóminas de una plantilla que tiene su estructura laboral y su RPT (Relación de Puestos de Trabajo) aprobada con anterioridad.

La AVL contra la ley de la AVL

Además de la minoración en el gasto de personal, el informe también apunta a "otros preceptos legales" en quién recibe los fondos que pierde la AVL. En primer lugar, apunta a la que debería percibir Lo Rat Penat para rehabilitar su sede. "Consideramos que no responde a las finalidades y competencias propias de la AVL", indica. Asimismo, recuerda que una subvención de la AVL a la citada sociedad contraviene la propia ley de la Acadèmia que señala que los organismos y empresas de titularidad pública "o que cuentan con financiación pública" han de cumplir la normativa lingüística de la AVL. "La enmienda no puede pretender que la Acadèmia incumpla la propia ley de creación de la institución", explica.

Respecto a la segunda, la que tiene por objeto "la realización de jornadas sobre el Reino de Valencia y la cultura valenciana" añade "las mismas consideraciones": "subvencionar la organización de jornadas sobre el Reino de Valencia y la cultura valenciana no cumple las finalidades y competencias de la AVL". "Esta actividad sería más propia de otras instituciones estatutarias", añade citando el Consell Valencià de Cultura, o la Conselleria de Educación y Cultura. Asimismo, el informe advierte también que la enmienda deja a la institución con 240.000 euros para hacer frente a los gastos corrientes de la institución lo que supone "poner en cuestión la autonomía orgánica, funcional y presupuestaria" del ente.

Última reunión de la Mesa de las Corts presidida por Llanos Massó. / José Cuéllar/Corts

El de la AVL puede no ser el único informe que haya advirtiendo de esta situación. Compromís también reclamará que las Corts elabore uno por otra de las enmiendas de Vox: la que pide quitar a la Acadèmia la posibilidad de modificar su presupuesto. "Entendemos que las enmiendas vulneran el espíritu y la letra de la ley y quieren suprimir de facto atribuciones de un órgano estatutario como es la Acadèmia Valenciana de la Llengua", expresa la representante de los valencianistas en la Mesa, Maria Josep Amigó. La solicitud de este informe también consta en el orden del día de la Mesa de las Corts, con la diferencia de que respecto a este punto sí que habrá una votación.

Denuncia de Compromís

"Las enmiendas de Vox buscan ahogar económicamente a la AVL, reduciéndole drásticamente los recursos para hacer frente a los gastos de personal y gastos conrrientes con la intención de que el ente no pueda llevar a término las funciones que le son propia", denuncia Amigó quien, añade, que también quiere quitarle "por la puerta de atrás" la capacidad de autonomía presupuestaria que le otorga la propia ley de la AVL, "aprobada por mayoría cualificada de tres quintos y que no debería poder ser modificada con una mayoría diferente a esta".

A ello se suma que "rieguen con subvenciones a dedo a entidades que no reconocen la autoridad lingüística que representa legalmente la AVL". Por todo, Amigó asegura que con estas enmiendas "queda bien clara la postura de Vox de odio hacia el valenciano", una postura que ha acusado que está "compartida por el PP de Mazón que parece que una vez más hace suyas posturas antivalencianistas contrarias a nuestra lengua". Estas enmiendas se votarán la próxima semana y para salir adelante necesitarán del apoyo de los 'populares'.