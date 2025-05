Cinco grupos ambientalistas se desmarcan de la Reserva de la Biosfera si no hay mejoras en l'Albufera

Cinco asociaciones ambientalistas han suscrito un manifiesto conjunto en el que se desmarcan del nuevo proceso para declarar Reserva de la Biosfera a l'Albufera mientras que no se garantice "el buen estado ecológico del lago y las condiciones favorables para su conservación". Acció Ecologista–Agró, Ecologistes en Acció València, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Per l’Horta y Xúquer Viu condicionan su participación en el nuevo intento de conseguir el reconocimiento internacional de la Unesco "a que se dé respuesta a las propuestas y observaciones que manifestaron en el mes de febrero en el anterior proceso que no llegó a su término".

Germán Caballero

Escepticismo en la filas ambientalistas

Las organizaciones ecologistas manifiestan "el escepticismo ante esta figura internacional, dado que, en estos momentos, l'Albufera todavía se encuentra lejos de conseguir el buen estado ecológico y las condiciones favorables de conservación ni siquiera se han definido". Por lo tanto, añaden "todos los esfuerzos y recursos de las administraciones públicas implicadas tienen que dirigirse a conseguir este objetivo".

Igualmente, transmiten: "no consideramos prioritaria la declaración de Reserva de la Biosfera, una figura de reconocimiento que no implica ningún cambio normativo ni ejecutivo y, en consecuencia, no le proporciona ninguna medida de protección adicional o nueva al deteriorado ecosistema de l'Albufera".

Estos cinco colectivos ambientalistas sostienen que "los esfuerzos de las administraciones competentes tienen que centrarse en resolver, lo más pronto posible y con todas las garantías y la máxima eficacia, la tramitación pendiente del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y las Normas de Gestión de la Red Natura 2000".

Ausencia de "participación efectiva"

Además de criticar que tanto en el primer intento de impulsar la candidatura como ahora "no ha habido ningún proceso de participación efectiva", reclaman también "una mejora de la calidad de l'Albufera, empezando por aumentar los volúmenes de agua y garantizar un régimen de caudales ecológicos en el lago y en la zona húmeda, que consideramos no están garantizados".

Otra de las prioridades que ponen sobre la mesa estos cinco colectivos ambientalistas es "superar las consecuencias de la dana, en la que entraron tanto en el lago como en el parque una gran cantidad de residuos, fangos contaminantes y cañas, con una limpieza adecuada y un seguimiento para evaluar la situación de recuperación y mejora del parque natural, en general, y del lago, en particular". Por ello exigen "acciones de descontaminación de todos los residuos plásticos y/o tóxicos y peligrosos que han llegado al parque".

A. Doñate

"Miles de pellets de plástico y porespán"

En este sentido denuncian que "ahora mismo son miles los pellets de plásticos pequeños y bolitas de poliestireno expandido o porespán que flotan al agua del lago o se extienden a los márgenes de las acequias, canales, caminos y motas de los campos". "Ahora tenemos la oportunidad de recuperar ambientalmente l'Albufera, y conseguir un estado mejor que el que tenía antes de la dana", dicen en alusión a las grandes inversiones de las administraciones programadas tras la 'barrancada' del Poyo.

Asimismo, también abogan por "reducir las concentraciones de clorofila a", pues recuerdan que el lago de l'Albufera, "desde los años 70 se encuentra en un estado calificado de hipertrofia". "Únicamente durante los años 2016 y 2017, las concentraciones de clorofila a se situaron por debajo del límite de hipertrofia, de 75 µg/L", añaden. "En el año 2023 la concentración media de clorofila a ha sido de 147 µg/L, y durante estos últimos años se observa una tendencia al aumento", alertan.

La lista de reivindicaciones también incluye "solucionar de manera definitiva la carencia de gestión de la paja del arroz que cada año, a pesar de todas las advertencias, continúa ocasionando problemas ambientales y de salud muy importantes".

Incluir l'Horta de València

Por último, ponen de manifiesto que a su juicio la declaración de Reserva de la Biosfera "debería tener en cuenta conjuntamente l'Horta de València y l'Albufera, pues si no carece de sentido". "La importancia de los valores ambientales, paisajísticos, territoriales y socioculturales de toda la huerta periurbana de València y del marjal radica en que son espacios completamente interrelacionados que comparten y configuran los mencionados valores", aseguran.

Por tanto, las cinco asociaciones firmantes del manifiesto concluyen que "la prioridad, en estos momentos, tiene que ser el conseguir el buen estado ecológico y las condiciones favorables de conservación de l'Albufera y la aprobación de los distintos planes y normas mencionados, a la vez que proteger l'Horta, recuperando plenamente la Ley de l'Horta del año 2018". En su opinión, prosiguen, "la declaración de Reserva de la Biosfera, solo tendrá sentido cuando estos objetivos estén conseguidos".