Camarero se matiza: "No comparto que las víctimas no sean tratadas como víctimas"

"Las víctimas no tienen color político", "pido que no se utilice a las víctimas", "respeto absoluto a las víctimas" o, sobre todo, "no comparto que las víctimas no sean tratadas como víctimas". Son las declaraciones con las que la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, se ha referido este martes a las asociaciones de víctimas de la dana, marcando distancia sobre las declaraciones de la semana pasada del síndic de Vox, José María Llanos, que habló de estas no como "verdaderos afectados" sino como "verdaderos interesados", y, de paso, también de las de ella misma.

Camarero ha rechazado que sus palabras de este martes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell sean ningún tipo de rectificación respecto a lo dicho por ella misma sobre el mismo tema en el mismo espacio una semana atrás, no obstante, si en aquella ocasión además de las menciones al "respeto" a las víctimas sí que dejó claro que algunas "estaban politizadas" y que había dirigentes en estas que militaban en partidos políticos, en esta ocasión, ha evitado cualquier referencia a esta vinculación.

Más allá de la duda en el verbo, si es desdecirse, rectificarse, matizarse o, en lenguaje más 'zeta', recoger cable; la intervención de este martes de la vicepresidenta del Consell supone un cambio de postura respecto a la semana pasada, alejándose de la acusación hecha por Vox, casi reprobándola. "Claramente no comparto ninguna declaración sobre las víctimas que no sean tratadas como víctimas", ha indicado Camarero, agregando que las víctimas "no tienen color político". Una semana atrás sí dijo que algunas estaban "politizadas".

El contexto para dar unas declaraciones importa, y mucho, y además del revuelo de la semana pasada, este martes mientras Camarero hablaba, tres asociaciones de víctimas se encuentran en Bruselas para verse con las altas instancias comunitarias: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la vicepresidenta Teresa Ribera; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola o el jefe de la delegación del PP en Bruselas, Esteban González Pons. "Todos son del PP europeo", ha destacado, saltándose a Ribera, socialista, sobre la que se ha referido a continuación.

"Prioridad absoluta"

"Las recibe obligada por las agendas del PP europeo", ha asegurado la vicepresidenta primera sobre Ribera al tiempo que ha incidido en que es "la misma que el 29 de octubre estaba haciendo lobby en Bruselas" pese a ser la ministra de Transición Ecológica, esto es, "responsable (de la Confederación Hidrográfica) del Júcar" y de haber llevado a cabo las obras del barranco del Poyo "que no ejecutó" y ha afeado que no haya acudido a València "ni un solo día en siete meses".

Así, Camarero ha incidido que las víctimas son "nuestra prioridad absoluta" y ha reivindicado que el Consell las ha tratado siempre con "sensibilidad". "Les hemos cogido de la mano y no se las hemos soltado desde el principio, hemos tenido distintas reuniones, ayudado en distintas gestiones y tienen nuestras puertas abiertas", ha explicado insistiendo en que ya se han reunido con varias "en privado y en público" y que están dispuestos a ver "a todas las asociaciones y víctimas que quieran".