Compromís denuncia una "persecución judicial" y dice que "no hay ni habrá caso Oltra"

La diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha denunciado este martes una "persecución judicial" en contra de la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana Mónica Oltra después de que la justicia haya confirmado su procesamiento por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por su exmarido hacia una menor tutelada. En una declaración en el Congreso, Micó se ha referido a este caso, por el que Oltra abandonó la primera línea política, y en el que también está procesado parte del que fuera su equipo en la Conselleria de Igualdad y ha subrayado que "no hay ni habrá caso Oltra".

La instrucción abierta en 2021 por el tratamiento que la Conselleria de Igualdad dio al caso de los abusos a una menor tutelada por parte de un monitor, exmarido de Mónica Oltra, se archivó inicialmente por el Juzgado de Instrucción 15 de València, el 2 de abril de 2024. Sin embargo, el 20 de junio de 2024 (casi dos años después de la dimisión de Oltra del Consell) la sección cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó reabrir la causa al estimar parcialmente los recursos de la acusación particular -la víctima de los abusos- representada por un líder de España 2000 y las dos acusaciones populares -Vox y una agitadora de extrema derecha- contra el archivo provisional de la causa.

La diputadaÀgueda Micó ha explicado que el juez instructor dijo que "por imperativo legal" tenía que reabrir el caso, porque así se lo demandó la Audiencia de València y que ésta "ha utilizado y aplicado un principio de derecho que pone por delante el derecho a acusar de la extrema derecha al principio de la inocencia de las personas juzgadas". Además, ha asegurado que está "retrasando" el proceso judicial para "perjudicar" a los procesados y que todo ello se enmarca en el "objetivo claro de la extrema derecha" de que se le abra juicio oral a Oltra y "pase por el banquillo" de los acusados, algo que tiene claro que va a suceder.

En ese sentido ha recordado que tras "varios años de instrucción se declaró inocente" a la exvicepresidenta y que la nueva decisión judicial responde a una persecución de la extrema derecha. Micó ha apuntado que alargando este proceso se "despilfarra dinero público" en un caso que es "ficticio" y solo sirve para "intentar acabar con la carrera política de una persona".

Sobre este asunto también se ha pronunciado la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, quien ha mandado un mensaje de apoyo y solidaridad a Oltra, ha recordado que en este proceso judicial participan Vox y "la ultra condenada Cristina Seguí" y ha confiado en que se demuestre la inocencia de los procesados. También la diputada de Sumar, Aína Vidal, ha subrayado que "la verdad solo tiene un camino y el de Oltra siempre ha sido el de la justicia, el de la dignidad y el del servicio público", al tiempo que ha denunciado una "violencia política disfrazada de causa judicial" en su contra.

Joan Baldoví: "Es una vergüenza y una persecución cruel"

El síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, también ha calificado de "vergüenza" y "persecución cruel" la confirmación por parte de la Audiencia de Valencia del procesamiento de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra y catorce de sus subordinados en la Conselleria de Igualdad por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido hacia una menor tutelada. "Mi valoración es que es una vergüenza y una persecución cruel a una persona que, por dos veces, el fiscal y el juez, después de una instrucción larguísima, han dicho que no había ningún inicio ni contra ella ni contra ninguna persona de su equipo", ha dicho.

Baldoví ha destacado que esta causa se volvió a abrir "porque la sala cuarta de la Audiencia le ordenó al juez reabrir el caso" y éste lo hizo "por imperativo legal, porque se lo mandan". Además, ha señalado que detrás de todo esto están "personajes siniestros" como José Luis Roberto, "vinculado a grupos de extrema derecha y con un pasado turbio", y Cristina Seguí, "vinculada también a la extrema derecha y condenada diversas veces, entre otras cosas, por atentados contra el honor de unas niñas y difundir videos". Baldoví ha afirmado que "no puede ser que un caso se dilate tanto en el tiempo y que se encarnicen tanto con Mónica -Oltra- y otras personas de su equipo", y ha pedido que se acabe "de una vez por todas" con este caso porque es "profundamente inhumano lo que se está haciendo".

Camarero: "Ella y su equipo tendrán que resolver los asuntos"

Por último, la vicepresidenta portavoz y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, se ha limitado a trasladar el "respeto" del Consell a la justicia ante la decisión de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia de mantener el procesamiento de la exvicepresidenta Mónica Oltra y de 14 excargos de la Conselleria de Igualdad. "Todo el respeto. Ella y su equipo tendrán que resolver los asuntos con la justicia y la justicia dirá lo que tendrá que decir al respecto", ha manifestado tras el pleno del Consell.

Tras remarcar que no le corresponde "hacer un balance sobre la gestión de la exvicepresidenta Oltra", Camarero (PP) ha señalado que "la Audiencia de Valencia ha mantenido la causa abierta. Y nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones: respetamos no solo este, sino cualquier proceso judicial, también cuando la Audiencia de Valencia y tres magistrados deciden llevar a juicio oral a la exvicepresidenta", ha añadido. Por último, la portavoz ha reiterado el "absoluto" respeto del Consell a todas las decisiones judiciales, "como no puede ser de otra manera".