¿Qué hay de mito y realidad en las familias numerosas?

Tocar corazones y abrir mentes. Romper prejuicios y disipar los miedos que hoy pesan sobre la idea de formar una familia. Ese es el objetivo de la campaña #LaFuerzaDeLaFamilia, que ha preparado la Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana (Fanucova) con motivo del Día Internacional de la Familia que se celebra mañana jueves 15 de mayo.

Entre los principales pensamientos que "desmotivan" a las familias a la hora de tener hijos (o más hijos) destaca la economía familiar y unos horarios laborales que no favorecen la crianza. Sin embargo, Nerian y Giorgin desmontan esta idea. Son de Venezuela y llegaron a España hace cinco años como solicitantes de asilo, sin trabajo y sin dinero. Pasaron la pandemia en la red de protección de albergue en albergue y mientras rehacían su vida en España, encontraban trabajo (ella de ayudante de cocina y él de conductor de reparto) y conseguían una vivienda, pasaron de ser cuatro a ser seis. Y es que la pareja tiene cuatro hijos de 24, 14, 5 y 3 años.

Nerian y Giorgin, con tres de sus cuatro hijos. / Levante-EMV

"La familia es uno de los pilares más fuertes de la sociedad y se lleva años denigrando. A los jóvenes les da miedo y hay que animarles porque son lo mejor de la vida", explica Nerian. Por eso su familia ha participado en la campaña, pero no lo ha hecho sola. Olaya (madre monoparental con dos hijos, uno de ellos con Síndrome de Down), y Paloma y Jorge (una pareja joven con 3 hijos pequeños) han hecho lo propio para recordar a las empresas, instituciones y a la sociedad en general "que apostar por los hijos es siempre una apuesta segura", y que las políticas públicas deben "reconocer y apoyar a todas las familias en su diversidad, y particularmente a las numerosas: por lo que aportamos, porque no somos un colectivo minoritario y porque somos parte fundamental del presente y futuro de nuestro país".

Sin miedo

El presidente de Fanucova, Eduardo Hervás, destaca que “con esta campaña queremos visibilizar, a través de situaciones cotidianas, momentos familiares que evidencian que apostar por la familia no es renunciar, es sumar; es llenar tu vida de momentos únicos e irremplazables”.

Además, “muchos jóvenes hoy sienten miedo a formar una familia. Les pesa la precariedad, la falta de conciliación, el alto coste de la vida... Con esta campaña queremos demostrar que tener hijos no es una pérdida, sino una de las mayores ganancias de la vida”, destaca Hervás.

Olaya y sus hijos, en una imagen cotidiana. / Levante-EMV

La "fuerza" de la familia

La campaña, más allá de su valor emocional, pretende demostrar que la familia, en toda su diversidad, es y será siempre la garantía del futuro para la sociedad. “Queremos hacer llegar a todos los rincones del mundo la alegría que supone formar un hogar con hijos y el enorme valor que tiene la familia como refugio y consuelo en momentos difíciles; en definitiva, #LaFuerzaDeLaFamilia”, asegura el presidente de Fanucova.

Reivindicaciones en matera de familia Además de lanzar la campaña desde la federación de familias numerosas recuerdan las reivindicaciones clave que persiguen desde hace años: Conciliación real: Fanucova reclama el ajuste de horarios laborales y escolares como medida urgente para facilitar la vida familiar. Renta estandarizada: Un nuevo sistema de cálculo para ayudas públicas que tenga en cuenta los ingresos, el número de hijos y situaciones de especial vulnerabilidad, como la monoparentalidad o la discapacidad. Reconocimiento político y social: Solicitamos la creación de una Comisión de Familia en la Comunitat Valenciana para coordinar políticas transversales. Justicia fiscal: Pedimos un trato justo en tasas como la de residuos o el precio de la luz, donde las familias numerosas pagan más solo por ser más, pese a vivir con una economía de ahorro.

La Federación de Familias Numerosas de la Comunitat Valenciana es una entidad sin ánimo de lucro, apolítica, aconfesional y declarada de Utilidad Pública, que representa a cinco asociaciones (ASAFAN, FANUCAS, ASFANA, AVAFAM y MAS DE DOS), distribuidas por toda la Comunitat Valenciana. Trabaja cada día para dar voz a las más de 100.000 familias numerosas de la Comunitat Valenciana y defender sus derechos.