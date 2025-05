Manolo Mata, con su compañera y amiga Mónica Oltra

El exdirigente socialista y abogado penalista Manolo Mata ha hecho un alegato en defensa de su vieja amiga Mónica Oltra, que acaba de sufrir un varapalo de la Audiencia de Valencia. Al rechazarse los últimos recursos de seis personas de las 16 procesadas, la exvicepresidenta de la Generalitat queda a las puertas de la apertura del juicio oral por el trato que se dio a un caso de abusos a una menor tutelada.

"Em passe gran part del dia llegint decisions judicials. De vegades coincideix amb elles, d´altres no, pero hi ha arguments per entrendre-les. El que está vivint Mónica Oltra es totalment incomprensible. Ànims", reflexionaba ayer. Algún tuitero, eso sí, le recordaba la falta de apoyo de su partido antes de que la presión provocara su salida del Botànic.

La propia Oltra utilizó la misma red social anoche para mostrar su valoración de la situación: lo hizo con una imagen del inquisidor que aparece en la versión cinematográfica de "El nombre de la rosa".