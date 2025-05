Cada valenciano recibe 1.000 euros menos que un cántabro del sistema de financiación

La cuatro comunidades maltratadas por el Sistema de Financiación Autonómica (SFA), Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, han vuelto a hacer frente común este martes para urgir a la reforma de un modelo caducado desde hace más de una década y que condiciona sus finanzas desde inicios de siglo. Los consejeros de Hacienda de estos cuatro territorios (tres del PP y uno del PSOE) se han citado en Sevilla en un acto organizado por el Ivie, en el que el instituto de investigaciones económicas ha presentado un nuevo informe que deja patente, una vez más, los efectos de la infrafinanciación en estas autonomías.

El documento, presentado por el director de investigaciones del Ivie, Fransico Pérez, actualiza cifras y concluye que las diferencias entre estas cuatro comunidades y la media estatal van en aumento con el paso del tiempo y vuelve a situar a la C. Valenciana como la gran perdedora (8 puntos por debajo de la media desde 2009). Con los datos de la última liquidación del sistema, de 2022, el informe señala que estas autonomías reciben del Estado hasta un 32 % menos de recursos por habitante ajustado a competencias homogéneas que las mejor tratadas.

La mayor brecha la registra de nuevo la Comunitat Valenciana, la que recibe menos dinero del sistema por persona, según el estudio del Ivie, para financiar principalemente los servicios públicos fundamentales. En concreto, mientras en 2022 un valenciano percibió 3.148 euros del SFA, un cántabro ingresó 4.163 euros, 1.015 euros más.

No es nada nuevo y así lo acredita el estudio elaborado por Pérez, que refleja que esta dinámica viene repitiéndose desde 2002, cuando todavía operaba el anterior modelo del PP (reformado en 2009 por José Luis Rodríguez Zapatero). Desde entonces, la C. Valenciana siempre ha recibido menos dinero por habitante ajustado que la media. Un diferencial que ha repuntado en los últimos años y que tiene un impacto acumulado de 20.399 millones de euros, muy superior al de Andalucía (13.411 millones), Murcia (4.135) y Castilla-La Mancha (1.961).

Esa inequidad horizontal obliga a estas autonomías a realizar un esfuerzo mayor para sostener los servicios públicos fundamentales, que se comen un porcentaje mayor de sus ingresos. Una tendencia que también va a peor, según el Ivie. De hecho, la C. Valenciana viene destinando desde 2009 casi el 90 % de sus ingresos a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, mientras la media es del 80 %. En 2022 el porcentaje escaló hasta rozar el 95 % en el caso valenciano.

La consecuencia es evidente: no queda dinero para mucho más. La Comunitat Valenciana se queda con apenas la mitad de recursos por habitante que la media para invertir en otras políticas de su competencia, como industria, empleo, infraestructuras o viviendas.

Las limitaciones financieras señaladas son "especialmente relevantes" para para las cuatro comunidades infrafinanciadas porque todas tienen niveles de renta per cápita inferiores a la media española, según el Ivie, lo que "hace más difíciles sus esfuerzos para desplegar políticas de desarrollo regional que les ayuden a converger con las más avanzadas". Así, durante los últimos 23 años Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia no han logrado reducir su distancia respecto a la media regional en términos de PIB per cápita, y la Comunitat Valenciana incluso ha empeorado su posición relativa.

La receta del Ivie

El informe incluye una serie de propuestas para corregir estos fallos del modelo, entre ellas el fondo transitorio de nivelación, una herramienta de cuya reivindicación ha hecho bandera el Consell de Carlos Mazón y en la que ha vuelto a insistir la consellera de Hacienda, Ruth Merino.

El Ivie insiste en su modelo ya presentado el año pasado y que aboga por una nivelación paulatina durante cuatro años, en la que la C. Valenciana recibiría de media unos 1.577 millones de euros adicionales al año con los que terminaría casi convergiendo con la media en 2027.

También plantea el Ivie "regularizar" el endeudamiento autonómico, aunque no por la vía que plantea el Gobierno. Pérez ha defendido la necesidad de ponderar también la infrafinanciación relativa (la propia de cada territorio) y no solo la colectiva (como plantea Hacienda en base a los efectos de la crisis económica de 2008).

Esta fórmula conllevaría la condonación de 11.000 millones de deuda valenciana, un 24 % del total, si bien se 'olvidaría' de la infrafinanciación 'singular' valenciana, que el Ivie tasa en casi 22.000 millones de euros.

Merino pide el extraFLA

Los cuatro consejeros de Hacienda, Ruth Merino, Carolina España (Andalucía), Luis Alberto Marín (Murcia) y Juan Alfonso Ruiz Molina (Castilla-La Mancha) han exhibido sintonía en cuanto a las deficiencias del sistema y han urgido a la reforma, que sobre todo los dirigentes del PP han vinculado con las negociaciones del Gobierno con el independentismo catalán.

Merino ha recordado los más de 20 años que acumula la C. Valenciana en esta situación de maltrato y además de reivindicar de nuevo ese fondo de nivelación, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno apruebe el extra Fla, una herramienta con la que el Estado cubre el déficit de las autonomías y que este año no ha sido aun aprobado.

La consellera ha lamentado también que esa infrafinanciación no permite abordar otros ámbitos como la innovación, las infraestructuras o la política turística, un "círculo vicioso" que provoca que crezca esa brecha de riqueza.