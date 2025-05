La doble despedida de Ximo Puig

Hay días para saludar y días para despedirse, y ayer la cuenta de X del expresident Ximo Puig estaba teñida de luto. Primero, por la muerte de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Puig aprovechó para recordar el encuentro que mantuvieron en un diálogo público en el Palau de la Generalitat, en 2020, y también una frase que dejó: "Soy libre cuando gasto tiempo de mi vida en cosas que me gusta sin joder a otros".

Vicent Bufort. / Levante-EMV

Más dolorosa fue la despedida de su compañero de partido, Vicent Bufort, histórico dirigente del PSPV, especialista en análisis electoral, fallecido a los 65 años. Puig, que reside en París como embajador de España ante la OCDE, no pudo asistir al funeral: "Quan la distància física no et permet acomiadar-te en persona, i només et queda la vella carta, els records cobren una dimensió especial. Estimat Vicent: era massa prompte. Sempre recordarem a un company amb valors impossibles de mesurar en una enquesta. Digne, bo, lleial. DEP", dijo en X.