La UE deja en evidencia la fractura del Consell con las víctimas de la dana

La Generalitat Valenciana quedó ayer en evidencia a 1.600 kilómetros de casa, en Bruselas, donde tres entidades de víctimas de la dana protagonizan un ‘misión’ institucional. Por un lado, por la empatía exhibida por dos de las máximas referencias del PP europeo, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen y la jefa del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Una cercanía alabada por los representantes de las tres entidades, y que agranda la brecha con el Consell, cuyo ‘president’, Carlos Mazón, aún no las ha recibido.

Durante casi dos horas, Úrsula von der Leyen escuchó sus historias y habló con los emisarios de las tres entidades, frente al «maltrato institucional» que denuncian por parte del Consell. «El hecho de que las instituciones europeas nos hayan recibido antes que las instituciones valencianas dice mucho del Gobierno que tenemos», sentenció María Dolores Gradolí, presidenta de la Asociación Víctimes DANA 29 de octubre, en una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo. «La escucha y empatía que hemos sentido en esta institución, en la Comisión, en el Parlamento, con todos los eurodiputados que nos hemos reunido, todavía no la habíamos sentido en València», añadió Rosa María Álvarez, presidenta de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O.

Denuncia de la gestión

Además de contar sus historias, los representantes de l’Horta Sud elevaron ante los máximos responsables europeos las quejas por la «negligencia», la falta de anticipación y la «imprevisión» del Gobierno autonómico los días previos a la dana.

Al margen de la reparación moral, las tres entidades se llevaron algunas promesas. Von der Leyen se ha comprometido a garantizar que las ayudas lleguen, a vigilar su uso, y a supervisarlas para que contribuyan no solo a la reconstrucción, sino también a la prevención frente a otras catástrofes y a la lucha contra el cambio climático. Para la presidenta, lo sucedido en València es una muestra del efecto devastador del cambio climático y de la necesidad de adaptar los modelos de prevención y respuesta a las emergencias.

Tanto Von der Leyen como Metsola se han comprometido a regresar a València para visitar la zona cero, aunque no han concretado el momento. Sobre el respaldo económico, Von der Leyen recordó el adelanto de cien millones a cuenta del Fondo de Solidaridad, además del desbloqueo de 73 millones para apoyar a los agricultores.

Ascensores y reparación material

Christian Lesaec, presidente de la Associació Damnificats DANA Horta Sud València, recordó a Von der Leyen y Metsola los problemas concretos que sigue arrastrando la zona: la necesidad de arreglar los ascensores, con entre 5.000 y 6.000 que no funcionan; los centenares de garajes que no están habilitados o las escuelas derruidas cuya construcción no ha comenzado.

«La UE está de vuestro lado en solidaridad y apoya la recuperación de hoy y la resiliencia de mañana», dijo la presidenta de la Comisión en las redes sociales, añadiendo que la tragedia vivida en Valencia «debe guiar nuestros preparativos para el futuro».

Los afectados, sobre todo, se mostraron reconfortados por la actitud accesible, interesada, sin prisa, amable, cercana y dispuesta a escuchar a las víctimas de Von der Leyen. «Ha sido más latina que alemana», dijo Christian Lesaec, presidente de la Associació Damnificats DANA Horta Sud València.

Sobre ese vacío institucional también hablaron con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, igualmente del PP. Se comprometió a ponerse en contacto con Carlos Mazón para pedirle que se interese por la situación de las víctimas.

Mas psicólogos

Metsola también se comprometió a mediar para conseguir más asistencia psicológica para los afectados y conseguir los refuerzos necesarios para el juzgado de instrucción 3 de Catarroja, en la medida de sus posibilidades.

Reunión con Teresa Ribera

Durante la jornada, las entidades también se reunieron con la vicepresidenta Teresa Ribera, que era ministra del Gobierno de España el día de la dana. Le trasladaron la «nefasta gestión» de la dana por parte de las autoridades. También han propuesto establecer un sistema de alerta protocolizada y ayuda inmediata de servicios de socorro y rescate europeos que podrán intervenir en cualquier país europeo que lo solicite.

A primera hora, las asociaciones de víctimas se reunieron con representantes de las principales familias políticas de la Eurocámara, en una recepción organizada por los socialistas y Compromís.

En ese encuentro con eurodiputados no participaron miembros del PP. Rosa Álvarez explicó que ha sido una vez ya en Bruselas cuando ha recibido una llamada de representantes del Partido Popular. Les han convocado para este miércoles, cuando se verán con el valenciano Esteban González Pons. «Nos han hecho trasladarnos 1.600 km para reunirnos con un valenciano», lamentó la presidenta de la entidad.