Delegación del Gobierno despliega la bandera LGTBI en conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha desplegado la bandera LGTBI en la fachada de su sede, en el Palacio del Temple, con motivo de la celebración del Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia que se celebra el próximo 17 de mayo. Este acto ha sido presidido por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, acompañada por representantes de asociaciones LGTBI.

Bernabé ha reiterado “el compromiso del Gobierno con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y la defensa de sus derechos tanto a nivel nacional como internacional”. En esta línea, ha subrayado que “España es uno de los países con mejor entorno legal y político en cuanto a la protección de los derechos de las personas LGTBI”.

La ciudadanía -ha dicho Bernabé- “necesita que sus gobernantes mejoren su calidad de vida y garanticen su libertad en una sociedad igualitaria que les acoge y protege”. No obstante, “el PP, en la Comunitat Valenciana especialmente, no sabe dar muestras de proteger a la ciudadanía, no da muestras de proteger a los valencianos y a las valencianas y ya lo hace en todos los casos”.

Así “hemos escuchado a dirigentes políticos, como por ejemplo la alcaldesa de València, que el año pasado comparaba el despliegue de la bandera LGTBI con las banderas que se colgaban cuando eran días que conmemoraban enfermedades.

Esto es lo que estamos escuchando: a la derecha más reaccionaria, a la derecha más cruel”. Por ello “el Gobierno de España es, otra vez más, el refugio para las personas que se quieren sentir libres, para las personas que quieren que se abunden en sus derechos y, sobre todo, el refugio para las personas que se sienten señaladas por un gobierno que no les entiende”, ha dicho la delegada.

En el manifiesto contra LGTBIfobia aprobado en el último Consejo de Ministros se recuerda que el Gobierno de España ha impulsado una Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y una Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans, que se sumarán a otros recursos ya en marcha, como el Servicio 028 Arcoíris de información y atención integral en derechos LGTBI, disponible las 24 horas del día los 365 días del año, o el reciente nombramiento de la Autoridad Administrativa Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que garantizará el cumplimiento de la normativa en materia de igualdad y reforzará la asistencia y protección, entre otras, de las víctimas de LGTBIfobia.

Destaca también el Real Decreto 1026/2024, que desarrolla la obligación de contar con un conjunto planificado de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas. Asimismo, España ha alzado la voz y se ha involucrado activamente contra los procesos de retroceso que se producen en la esfera internacional y dentro de la propia Unión Europea.