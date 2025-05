La red de recetas electrónicas cae por segunda vez en 1.240 farmacias en apenas 15 días

El sistema informático de las 1.242 farmacias de la provincia de Valencia se fue ayer a negro a las 10.52 horas de la mañana. Esto imposibilitó dispensar fármacos a través de la receta electrónica —la tecnología pionera implantada en toda la Comunitat Valenciana desde febrero—, el sistema mayoritario usado para la expedición de los medicamentos. La red estuvo inactiva durante más de siete horas, ya que se consiguió restablecer a las 17.23 horas.

Según fuentes del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos (Micof) a Levante-EMV, el incidente se debió a una caída de la conectividad de la red con el sistema informático de la Conselleria de Sanidad, gestionada por una empresa externa de telecomunicaciones. El incidente se notificó a las 10.52 horas y, desde el primer minuto, se estuvo trabajando por «recuperar el servicio lo antes posible», algo que se consiguió siete horas después.

Se trata de la segunda caída de estas características que se registra en apenas 15 días en las farmacias de la provincia, como explica la farmacéutica Elena Alcayde, quien gestiona una pequeña apoteca en el barrio de Patraix. «Es como vivir un apagón como el del 28 de abril—, explica Alcayde— porque no podemos comunicarnos con Sanidad y, por tanto, no podemos saber qué fármacos tiene cada paciente recetado y qué cantidad debe abonar». Y, en consecuencia, no pueden ofrecer el servicio. El incidente de hace dos semanas dejó, también, inoperativo el servicio durante cinco horas.

Un farmacéutico atiende a una paciente durante el apagón. / Germán Caballero

Cambio del sistema

La farmacéutica considera que los fallos han coincidido con la introducción del código de barras electrónico que, desde el mes de febrero, ha eliminado de todas las farmacias valencianas el tradicional gesto de cortar el código de barras con el cúter, el cual se pegaba en las recetas de papel. «Es un sistema pionero que nos permite ser más eficientes —, expresa—, pero técnicamente parece que no estamos totalmente preparados». Pese a los incidentes, valora positivamente la introducción de este método que puede servir «de aprendizaje para el resto de comunidades autónomas».

Desde Sanidad, señalan directamente al Micof porque es quien debe gestionar el sistema de comunicaciones, aunque esté externalizado. En cuanto a si los fallos están relacionados con la introducción del código de barras digital, ponen el ejemplo de las provincias de Alicante y Castellón, donde no se han registrado incidentes, según explican las mismas fuentes oficiales a este periódico. Desde el colegio, sin embargo, no encuentran motivos para relacionar este doble fallo con la introducción de este sistema pionero de dispensación de medicamentos e insisten a responsabilizar a la empresa de telecomunicaciones.

En farmacias como la de Elisa, las de barrio, es donde más sufrieron el apagón porque es allí donde la ciudadanía acude para recoger sus medicamentos. En contraposición, «las farmacias de paso o del centro venden más productos de marca, que se pueden vender sin la receta electrónica». Por eso, lamenta los incidentes ocasionados a la ciudadanía —más que las posibles pérdidas económicas— que, en caso de necesitar un fármaco de forma urgente, tuvo que acudir a los hospitales cercanos. Asimismo, Alcayde critica la falta de información administrada por el Micof, aunque sus responsables relatan que se envió un comunicado a todos los colegiados y se notificó el problema a la dirección general de Farmacia de la Conselleria de Sanidad.