Rovira niega la paralización de Edificant y carga contra el Botànic por "tener parado el dinero"

El conseller de Educación José Antonio Rovira niega que se haya "paralizado ninguna obra" del plan Edificant de construcción de centros educativos y ha precisado que se ha pedido información a ayuntamientos con el fin de "evitar bloqueos". También criticó a un Botànic "experto" en "tener dinero parado sin utilizar" y que solo ejecutó un 23 por ciento de este programa en dos legislaturas.

Lo hizo durante una intervención en el pleno de Las Corts este jueves, en respueta al diputado del PSPV José Luis Lorenz y unos días después de que Compromís le acusar de haber paralizado 590 millones de euros en la construcción de escuelas. El partido valencianista también recordó la promesa electoral del president Carlos Mazón de acabar la construcción edificant para este mes de junio, y que hasta ahora no ha cumplido.

Durante una interpelación del diputado del PSPV José Luis Lorenz en el pleno de Les Corts este jueves, Rovira afeó al socialista que "tenga valor" para preguntar por infraestructuras educativas tras ocho años de gestión del Botànic y le reprochó que no tenga "vergüenza alguna" después de que, cuando "sabían que habían perdido las elecciones" autonómicas de 2023, y gobernando "en funciones", comprometieran 15 obras en localidades "donde seguían gobernando".

El diputado del PSPV José Luis Lorenz en Las Corts / José Cuéllar - Corts

Valenciano en zonas castellanoparlantes

Respecto a la consulta de la lengua base, avanzó que en zonas castellanoparlantes se habilitarán 64 clases en valenciano: 9 unidades de Infantil, 31 de Primaria y 24 de ESO. Prometió además ampliar la oferta de niños de 3 años con 39 unidades y destacó la reducción de la ratio en zonas donde se constató una bajada de la natalidad. "Esas son 'les retallades', señor Fullana", ironizó.

El conseller reiteró sus críticas al anterior gobierno de "fobia a los conciertos educativos", aunque señaló que "en ocho años no los eliminaron". "Les puede más lo de ser vagos que le ideología", dijo, y criticó que el Botànic firmó el acuerdo de plantillas a un mes de las elecciones "para joder al gobierno que venía".

El conseller habló también de las cartas remitidas a ayuntamientos revocando 66 obras para construir escuelas. Especificó que lo que se ha hecho es remitir escritos a los ayuntamientos "que desde hace más de un año no habían colgado ninguna novedad" en la plataforma del programa para que "se ponga al día y nos diga si siguen interesados en esa obra o no".

En esta línea el diputado de Compromís Gerard Fullana reveló que el alcalde de Benicarló, del Partido Popular, ha presentado una denuncia ante Conselleria de Educación precisamente por haberle revocado los 19 millones de euros concedidos para construir un colegio.

El diputado de Compromís Gerard Fullana y el conseller de Educación José Antonio Rovira. / José Cuéllar - Corts

Rovira reivindicó que "queremos es avanzar, y avanzar no es tener el dinero bloqueado en unas obras que no sabemos si el ayuntamiento tiene deseo de ejecutar o no, porque desde hace más de un año no tenemos ninguna comunicación. Y eso lo hemos hecho con ayuntamientos del PSPV, pero también con ayuntamientos del PP". En este punto puso ejemplos de varias intervenciones en Almoradí, Elda, València, Pego o Petrer.

Las consecuencias de la riada

Sobre los centros educativos afectados por la dana del 29 de octubre, Rovira aseguró que siguen trabajando en la recuperación de medio centenar de instalaciones para lo que destinarán más de 26 millones de euros. "¿Y sabe quién los pone? La Generalitat, de riñón. La ministra de Educación, Pilar Alegría, la del Parador de Teruel, ha dado cero euros", denunció. "Pero usted calladito", espetó a Lorenz.

El conseller desgranó que, en este momento, hay 40 obras en ejecución, siete terminadas y 13 en espera. Por otro lado, admitió que se han tenido que afrontar algunos "problemas" en el suministro de materiales por "falta de disponibilidad", falta de mano de obra y "a veces" descoordinación con la actividad docente. "La prioridad es que los niños volvieran a clase", insistió.

"No han hecho nada"

Por su parte, José Luis Lorenz criticó la "hoja de ruta" del conseller de "empeorar y degradar" la educación pública y de conceder las obras "a los ayuntamientos de su cuerda", al tiempo que le acusó de utilizar como "excusa" la dana para "recortar". "Nuestros niños y niñas merecen unas instalaciones educativas con una mejor calidad y no su especulación", recalcó.

Lorenz censuró que Rovira se haya dedicado a "recortar" en profesorado y formación profesional, pero en infraestructuras educativas ha sido "más escandaloso". "Decidió que los colegios e institutos tenían color político y bloqueó 15 obras necesarias", ha denunciado, al tiempo que ha preguntado al conseller por qué "ataca la educación pública constantemente" y quiere "bloquear la mejora" de centros. "¿Cree que puede comparar la política de Ciegsa con la del Botànic?", le ha interrogado. "No tienen vergüenza", ha añadido.

El diputado del PSPV ha denunciado que la Conselleria ha remitido cartas a varias localidades para "revocar la delegación de competencias" de las obras en centros educativos en el marco del plan Edificant, en algún caso con intervenciones "que están a punto de acabar", algo "lamentable", ha sostenido.

Asimismo, ha advertido de que la comunidad educativa está "muy enfadada" con el actual Consell porque son "incapaces de dar soluciones a los problemas que tienen de transporte e infraestructuras". "Las soluciones que han puesto son ninguna, ni desde la inspección ni desde la dirección general de centros. No han hecho nada, no han actuado", ha criticado.

En una interpelación posterior de Compromís sobre la política general de la Conselleria, Rovira ha destacado el aumento del 7% en el presupuesto y ha explicado que está en marcha una nueva orden de planificación de recursos humanos en la educación pública para que "cada centro disponga del profesional suficiente" y así "intentar conseguir la excelencia educativa".

También ha destacado los "más de 160 millones" presupuestados para universalizar la gratuidad de la educación 0-3 años. "Para favorecer la conciliación familiar, no para ideologizar", ha recalcado, y ha subrayado que la continuidad del banco de libros "está garantizada" con más de 46 millones de inversión este año.

En esta línea, volvió a tachar al sindicato docente STEPV de "brazo sindical" de Compromís y espetó: "La tienen clara ustedes si piensan que me van a desgastar".