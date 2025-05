Los farmacéuticos descartan que el nuevo código de barras en las recetas sea el responsable del 'apagón'

Las 1.242 farmacias de la provincia de Valencia sufrieron un apagón el miércoles, entre las 11 de la mañana y las 17.30 horas, durante el cual dejó de funcionar el sistema de recetas electrónicas. Sin poder leer la información sobre cada paciente, no pudieron dispensar medicamentos durante casi siete horas. El colegio de farmacéuticos alegó que se trataba de una caída de conectividad dentro de la red de telecomunicaciones, gestionada por una empresa externa.

Un día después, el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) descarta que el fallo en la red tenga que ver con la implantación de "pionero sistema" del código de barras digital, puesto en marcha en febrero en todas las apotecas de la provincia de Valencia. Lo hacen pese a que una farmacéutica del barrio de Patraix, Elena Alcayde, transmitiera que los problemas -el apagón de hace 15 días y el del miércoles- se hayan producido justo tras la puesta en marcha del sistema.

Germán Caballero

Por el momento, "se desconoce el origen exacto de la incidencia"; está bajo investigación de la empresa de telecomunicaciones responsable del servicio, la cual está "llevando a cabo un análisis exhaustivo para identificar las causas raíz" del problema, apuntan fuentes oficiales del Micof. Estas explican que la infraestructura de la red de las recetas electrónicas tiene "un alto nivel de seguridad y segmentación" porque confluyen "múltiples sistemas y nodos interconectados". Hay al menos cuatro nodos:

el de prescripción , ubicado en los centros de salud y hospitales;

, ubicado en los centros de salud y hospitales; el de dispensación , en las farmacias;

, en las farmacias; el central autonómico , dependiente de la Generalitat Valenciana;

, dependiente de la Generalitat Valenciana; y el del Sistema Nacional de Salud.

Por eso, "la afectación concreta depende del punto en el que se produzca el fallo".

"No hay riesgo cero"

¿Hay temor de que vuelva a ocurrir? Como explican desde el Micof, no "existe el riesgo cero" como en cualquier sistema tecnológico de "esta magnitud". Sin embargo, defiende que el sistema de receta electrónica no ha fallado desde su implantación en 2010. "No se había producido ninguna incidencia de esta naturaleza, ni con este grado de impacto".

Ante el riesgo de que vuelva a ocurrir, el colegio de farmacéuticos quiere lanzar un mensaje tranquilizador porque "la continuidad asistencial de los pacientes ha podido ser garantizada en todo momento gracias a los procedimientos de contingencia" establecidos por la Dirección General de Farmacia, con quien mantienen una comunicación "activa". Por su parte, la Conselleria de Sanidad tilda el episodio de "incidente puntual", aunque no desmienten su interconexión con el sistema del código de barras digital. Sobre si hay procedimientos alternativos para poder seguir dispensando fármacos en caso de un nuevo 'apagón', no han hecho ningún comentario.

En adición, se ha reforzado la comunicación con los proveedores informáticos y técnicos para poder "supervisar el estado del sistema y anticipar posibles vulnerabilidades", mientras esperan el informe técnico definitivo que "permitirá esclarecer con precisión el origen de la incidencia".