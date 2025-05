Lorena Martínez, presidenta de los cazadores valencianos: "La plaga de jabalíes se ha ido de las manos"

La plaga de jabalís, que afecta ya a 8 de cada diez municipios de la Comunitat Valenciana, 440 de un total de 542, es para la presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez, "un problema que se ha ido de las manos". Las cifras hablan por si solas, pues según las estadísticas de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio sobre capturas de jabalí (Sus scrofa) en los espacios cinegéticos de la Comunitat Valenciana el año pasado se abatieron 54.548 ejemplares de estos suidos, 25.448 más que hace cinco años y casi dos veces y media más que los 22.169 cazados hace una década.

Alfons Padilla

La sobrepoblación de cerdos salvajes genera un grave impacto tanto sobre la agricultura, por los destrozos que provocan en los cultivos de regadío, como en la seguridad vial, debido a los accidentes de tráfico que provocan al invadir las carreteras, y también son una amenaza para especies de flora y fauna de espacios protegidos. Por ello, desde noviembre de 2021 a través de una orden medidas excepcionales para el control de esta plaga, la Generalitat permite la caza de jabalíes durante todo el año en los cotos de los municipios afectados, autorizando batidas de septiembre a febrero y el resto de meses mediante la técnica de la espera o aguardo.

"Nueve millones de euros de nuestro bolsillo"

Esta orden de medidas extraordinarias, según critica Lorena Martínez, "convierte la caza del jabalí en una obligación para los clubes de cazadores de los cotos que entran dentro de la declaración de sobrepoblación". "Nosotros invertimos en estas batidas obligatorias durante la temporada, sin contar nuestro tiempo, alrededor de 9 millones de euros que ponemos de nuestro bolsillo solo en munición, gastos veterinarios de los perros, pago de licencias y combustible", asegura la portavoz de una federación que aglutina a 36.000 de los 50.000 cazadores de la Comunitat Valenciana.

Lorena Martínez, presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana. / Germán Caballero

"No recibimos ni un solo céntimo por parte de la Administración por hacer algo que nos obligan, lo que no tiene ningún sentido. Yo creo que no hay ninguna otra actividad en el universo que te obliguen a hacerla y encima te digan que te lo pagues tú", lamenta Martínez. La presidenta reclama "ayudas directas para los cazadores" que participan en el control de la plaga del jabalí con el fin de "reducir gastos en cuanto a munición y los costes veterinarios y de alimentación de los perros durante todo el año, así como la reducción de las tasas para poder cazar en un coto".

"Llevamos 15 años avisando"

Martínez insiste en que la Federación de Caza "lleva más de 15 años avisando y pidiendo que se nos tenga en cuenta, que se flexibilice la normativa, que se invierta en el sector, que se invierta en la comercialización de la carne de caza, que pongan puntos donde podamos llevar a los restos de los animales que no podemos dedicar al autoconsumo y que se nos den ayudas". "De la misma manera que se está dando ayudas a otras organizaciones que se dedican a cuidar el medio ambiente, también debería recibir ayudas la caza, pues capturando jabalís estamos haciendo un cuidado del medio ambiente por el que no recibimos ninguna ayuda".

Carles Vendrell

Tras el récord de capturas de jabalí del año pasado en tierras valencianas en lo que supone un nuevo máximo histórico con 7.481 más que en 2023, un aumento del 16 %, la conselleria anuncia un nuevo decreto sobre ungulados con medidas extraordinarias de caza y control para regular las poblaciones de fauna que será aprobado este año. Además, este 2025, por segundo año seguido, Medio Ambiente convoca ayudas destinadas a los ayuntamientos afectados por la plaga de jabalíes, que asciende a 900.000 euros y cuyo objetivo es "subvencionar hasta el 100 % del coste de la actividad de control realizada mediante cualquier técnica de caza bien por un club de cazadores o bien por una empresa dedicada al control de fauna", explican fuentes de Medio Ambiente.

Cazadores preparando una reala de perros para una batida para capturar jabalís en Castellón. / Levante-EMV

Estas ayudas incluyen tres líneas diferenciadas: para el control del jabalí en zonas comunes de caza, para el control del jabalí en cotos de caza y las ayudas a la eliminación de los cuerpos. Por tanto, también se concederán ayudas para la eliminación de cadáveres de jabalí mediante la contratación de los servicios necesarios para su retirada y destrucción, así como para la adquisición de los contenedores necesarios para depositar los ejemplares hasta la recogida, o para la adecuación de recintos donde eliminar los mencionados cadáveres o colocar los contenedores.

Los ecologistas ven "desproporcionada" la caza del jabalí todo el año La visión del problema de la plaga de jabalís de los cazadores choca con la de colectivos ambientalistas como Acció Ecologista-Agró, que critica que la caza de este mamífero artiodáctilo durante todo el año "es una excusa de control con consecuencias ecológicas y que no reduce la hipotética sobrepoblación". "Es una medida desproporcionada, que responde más a la presión de determinados lobbies de caza que a criterios técnicos rigurosos, pues lejos de controlar eficazmente la población puede incluso fomentar desequilibrios al eliminar selectivamente a individuos dominantes y favorecer la reproducción descontrolada de hembras, aspecto que se produce en la actualidad", alerta esta entidad en un comunicado.

Un cazador participando en una batida para capturar jabalís en Cabanes, Castellón. / Levante-EMV

La Federación de Caza reclama que dentro de las citadas ayudas que la Generalitat da a los ayuntamientos, "haya puntos donde los cazadores podamos llevar los cadáveres de jabalís que no vayamos a comernos y que su destrucción se pague con dichas ayudas", explica la presidenta. En este sentido, asegura que los cazadores, antes de salir a capturar jabalíes "tienen que pensar que van a hacer con los ejemplares que cacen, porque no los pueden comercializar; si quiero que se lo lleven, la retirada la tengo que pagar yo y encima me sale a 100 euros el animal; y si me lo tengo que comer tengo que pagarme la prueba de la triquina, que es una enfermedad que tiene el jabalí y que afecta al ser humano, que encima en la Comunitat Valenciana solo tenemos 15 puntos a los que poder enviar una muestra cuyo análisis cuesta entre 10 y 20 euros por cada bicho".

Comercializar la carne de caza

Por eso, Martínez espera que el Consell apruebe este año también el esperado decreto que permitirá comercializar la carne de caza. No obstante, incide en que "además del decreto se tiene que invertir también en infraestructuras logísticas (mataderos, salas de inspección de carne de caza...) y, sobre todo, que inviertan en industria, como en otras autonomías, para fomentar el consumo de la carne de caza y que la gente coma hamburguesa de jabalí, que coma lomo de ciervo y que se le dé salida a esa carne que es la carne más natural que tenemos". "Es una lástima que un recurso tan bueno y tan natural, ahora que está de moda toda la carne ecológica, no lo estemos aprovechando aquí", concluye.