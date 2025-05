Reciclar es fácil… si sabes qué va en cada contenedor

Hagamos un repaso de todos los contenedores que podemos encontrar en una ciudad, pongamos por caso València, para reciclar los residuos que generamos. La lista no es pequeña. A los tradicionales depósitos de papel/cartón (azul), envases (amarillo), orgánico (marrón), vidrio (verde) y resto (gris), se suman otros todavía más específicos como los de pilas y pequeñas baterías, aceite de cocinar, ropa, el sistema de devolución y recompensa denominado Reciclos, el servicio gratuito de recogida de muebles y enseres o la red de ecoparques fijos o móviles, donde se pueden depositar un importante número de desechos. Se trata de 11 posibilidades diferentes de dar una segunda vida a productos que antaño y mayoritariamente acababan en el vertedero.

Un mapa para no perderse

Una herramienta perfecta para localizar dónde podemos encontrar el contenedor específico para reciclar es el Geoportal València, portal con el que también cuentan otras muchas ciudades del Estado. En el caso del Cap i Casal, el gran abanico de depósitos que ofrece para darle una segunda vida a los productos ha permitido liderar en los últimos años el ránquing de grandes ciudades españolas con mayor porcentaje de reutilización, mientras que la Comunitat Valenciana en su conjunto se sitúa como la cuarta autonomía con mejor tasa de recuperación, estimada en un 53% del total de los residuos generados. En el lado opuesto Castelló de la Plana no puede presumir, más bien invertir en mejorar su posición, ya que es la urbe que menos recicla plástico y vidrio, según los últimos datos distribuidos por Ecoembes.

Cuestión de capacidad

Solemos pensar que la ciudadanía que vive en las grandes ciudades tiene más posibilidades y facilidades para reciclar que una familia que viva en una localidad mediana o pequeña, pero en realidad depende de la capacidad del propio ayuntamiento. Cuando más recursos, más opciones de reciclaje. En ese sentido, el trabajo que realizan los consorcios y mancomunidades es muy importante, ya que agrupan los servicios de diversas entidades menores para ofrecer un mejor servicio a sus vecinos y vecinas.

El área metropolitana de València cuenta con el Emtre para la gestión de los residuos, que agrupa un total de 45 municipios. Cuenta con dos plantas propias, las de Manises y Hornillos, y una de sus principales líneas de actuación es la de concienciar a la población para que reciclaje el mayor número de residuos que genera. A pesar de las campañas, en ocasiones no es fácil alcanzar el objetivo, y menos aún conseguir que se entienda qué va en cada contenedor.

El 20% todavía falla al separar residuos

A pesar del enorme abanico para reciclar que encontramos en las grandes ciudades, todavía son muy habituales errores a la hora de separar los desechos. Así, según el último estudio de Kantar para Ecoembes, casi un 20 por ciento de los hogares españoles no deposita correctamente su basura, fundamentalmente en el contenedor amarillo y el azul, que son los que más confusiones generan. ¿Y por qué? “La razón es que estos contenedores están pensados para reciclar fundamentalmente envases. Ecoembes paga a los ayuntamientos por recuperar los envases, pero todos aquellos desechos impropios no los paga, aunque sí los recicla y los gestiona de manera separada”, explica Eduardo Ramos, técnico del Emtre.

¿Qué residuos generan más confusión?

¿Cuáles son los residuos que más problemas generan a la población? Unas veces por la complejidad de los materiales de construcción y otras porque no están limpios, lo cierto es que son numerosos los productos que no depositamos correctamente. Por ejemplo, todos aquellos con restos de comida: hablamos de cartones de pizza, servilletas o bricks y botellas (de plástico o vidrio) que no se han vaciado de todo. Todos estos no se deberían alojar en los contenedores de papel/cartón, envases o vidrio, respectivamente, si están manchados, tienen grasa o líquidos, ya que ‘contaminan’ otros productos limpios. Pero ojo, que la caja de pizza si está manchada de comida va al contenedor de orgánico, al igual que las servilletas de papel usadas, pero en cambio un táper de plástico con comida acabaría en el gris.

No todo el plástico va al amarillo

Otro error común es el de depositar los juguetes viejos o rotos de plástico en el contenedor amarillo, que es fundamentalmente para envases y para aquellos productos de plástico, como las bolsas, en las que se indica claramente que son reciclables. En este caso, y si los muñecos y cachivaches todavía están en buen estado, es mejor donarlos para familias en situación de vulnerabilidad social. Tampoco los tubos de pasta dentífrica o los bolígrafos, en este caso porque están construidos con múltiples plásticos y su separación no se puede hacer de manera conjunta. Y como anteriormente hemos comentado, los táperes de comida, que aunque sean de material plástico no suelen estar catalogados como productos reciclables. Sin embargo, las bandejas de corcho blanco van al amarillo, y las hueveras de cartón al azul, siempre que no estén manchadas. ¿Se aclaran? Sigamos, no pierdan la fe...

Lo que no se debe hacer (aunque parezca mejor que nada)

Ante la duda de dónde depositar un artículo, hay dos corrientes de opinión. Están los que consideran que es mejor dejarlo en el contenedor más lógico, como por ejemplo las bolsas de plástico al amarillo o los folios de papel al azul. Al fin y al cabo, el consumidor ya facilita esa separación. Sin embargo, otros expertos creen que es mejor depositarlo en el gris o, mejor aún, llevarlo al ecoparque, ya que obliga se evita hacer una doble separación en las plantas de tratamiento y, por lo tanto, se evita ralentizar el proceso.

Con todo, a veces las dudas tiene fácil respuesta: normalmente en los contenedores encontramos unos adhesivos en los que se informa de cuáles son los productos que podemos depositar y que, por cierto, pocos usuarios se detienen a leer.

Lo que se deposita en los contenedores amarillo y azul en València. / ED

Otro falso mito es el de asociar el contenedor gris con el vertedero. Según Eduardo Ramos, técnico del Emtre, “no llega al 60 por ciento la cantidad de residuos que acaban en el vertedero”, lo cual indica que en las plantas de tratamiento se hace un importante labor de recuperación de los materiales que depositamos en el contenedor gris.

Desechos que sí se pueden reciclar (y no lo sabías)

Pero también hay muchos otros desechos que desconocemos que se pueden reciclar. Quizá el más evidente es el de las cápsulas de café, que en los últimos años dominan el mercado. Tanto las de aluminio, como las de plástico, aunque esto último depende de la planta de reciclaje con la que trabaje el municipio. En el caso de València, desde hace unos cuatro años se pueden depositar las cápsulas de café y otros pequeños residuos de acero y de aluminio ligero en el contenedor amarillo, y hace un par de años se introdujo una nueva mejora, con lo que ahora también se recuperan las cápsulas de café de plástico y otros envases pequeños de este material como tapones, tapas y recipientes de yogur.

Los olvidados: ojo con la ropa

Los cepillos de dientes son productos mayoritariamente fabricados con plástico que también se puede reciclar, pero no se depositan en el amarillo, sino en el gris, al igual que el resto de productos relacionados con el higiene (como tampones, compresas, toallitas, pañales...). De igual modo que los tapones de corcho, con depósitos cada vez más habituales en los restaurantes o vinotecas, van al contenedor orgánico.

Lo que se deposita en los contenedores verde, marrón y gris en València. / ED

Sin embargo, Ramos pone el acento en la ropa. “Es el residuo que más problemas nos genera, porque si se mancha ya no se puede recuperar, y en el gris tiene muchas posibilidades que ocurra. La gente desconoce que aunque la ropa esté rota, se puede recuperar, por lo tanto es mejor depositarla en el contenedor de ropa que no en el gris”.

Lentes, medicamentos y bombillas: ¿dónde van?

Aunque no tienen depósitos municipales exclusivos, las lentes y gafas viejas también se pueden reciclar. Hay organizaciones y ópticas que las recogen gafas para donarlas a personas que las necesitan en diferentes partes del mundo. Incluso las monturas y los cristales pueden descomponerse y utilizarse en la fabricación de nuevos productos. Lo mismo ocurre con las medicinas caducadas, que las recogen en las farmacias, o las bombillas, tubos fluorescentes o de tecnología led, que se pueden depositar en algunos establecimientos como supermercados.

Electrónica, tinta y sartenes: directo al ecoparque

Cartuchos de tinta y dispositivos electrónicos de todo tipo también se reciclan. Cuando no encontremos puntos específicos para su entrega, lo mejor es acudir a los ecoparques fijos o móviles, donde además recogen, por ejemplo, las sartenes.

No abandones muebles en la calle: hay recogida gratuita

Otra mala costumbre de gran parte de la población es abandonar muebles y otros enseres junto a los contenedores con la esperanza de que el camión de la basura se los lleve. Lo cierto es que no es así, el camión de limpieza no se los puede llevar porque no es su cometido, por tanto obliga a enviar a una brigada especial a su retirada, situación que a veces se demora muchos días y da una imagen pésima de nuestras calles. En València, por ejemplo, el servicio es gratuito llamando al 010, que programa su recogida en la puerta del vecino. ¡Más facilidades imposible!

Siguiendo con la capital del Túria, también existe un servicio municipal que recoge los plásticos de uso agrario, un avance muy importante para evitar la contaminación de los campos de cultivo.