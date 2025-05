Un técnico contradice a Pradas: a las 18.36 ya se «pensaba» en el Es Alert

La Fiscalía se opone a que se pidan las llamadas de los móviles corporativos de Salomé Pradas y Emilio Argüeso, como pedía Acció Cultural del País Valencià (ACPV). Apoya que Hazte Oír se persone como acusación popular. También considera que no hace falta pedir más información sobre las presas (Forata o Buseo) porque la Guardia Civil ya tiene encargado un informe global de la cronología de los hechos. Y responde a Pradas que lo válido de su declaración es la grabación, que no se notifica para evitar que se filtre a la prensa, después de que la exconsellera se haya quejado de que la transcripción de su declaración es un resumen y no recoge todas sus palabras cuando compareció.