Más de 7.500 valencianos "pierden" la Renta Valenciana de Inclusión ¿por qué?

Los datos se registran por trimestres y hay un descenso del 9,3% entre los valencianos que recibían la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) a finales de 2024 (80.793 destinatarios) y quienes la percibían en 2025 (73.265 personas). Así consta en el informe que ha elaborado el Instituto Valenciano de Estadística (IVE) sobre la fiscalidad en los municipios afectados por la dana y que muestra que la ayuda valenciana ya no llega a 7.528 personas que meses antes sí la percibían. Los datos se registran entre titulares (quienes solicitan y perciben la ayuda a su nombre), beneficiarios (como personas que se "benefician" de la ayuda, es decir, hijos, pareja...) y destinatarios (que es la suma entre titulares y beneficiarios).

Así, el informe refleja que hay 3.324 titulares menos de la ayuda al pasar de los 39.076 del último trimestre de 2024 a los 35.752 titulares del primer trimestre del 2025. Casi dos mil (1.997 de estos titulares son de la provincia de València y 719 viven en los municipios afectados por la dana que asoló el territorio el pasado 29 de octubre. Ahora bien, la retirada de la ayuda a estas personas implica que son más de 4.279 personas de la provincia de València quienes ya no cuentan con la RVI, de los que 1.733 viven en los denominados "municipios dana".

Unos entran y otros salen De los municipios afectados por la dana, las localidades que han perdido un mayor número de beneficiarios de esta ayuda de mínimos son las dos capitales de la comarca de l'Horta: Paterna (con 283 destinatarios menos) y Torrent (con 204). Alaquàs (155 destinatarios menos) y Vilamarxant (146) continúan la lista. Entre los municipios más afectados por la desgracia llama la atención la pérdida de la ayuda para más de cien destinatarios en Algemesí, o los 87 de Catarroja. Ahora bien, entre los municipios afectados por la dana también hay quien usuarios que se suman a la lista de quienes perciben la RVI. La mayor cifra se registra en Paiporta (con 52 destinatarios más de la RVI), en Silla (con 25 más) y en Bétera (con 23).

Pero ¿por qué hay familias que han dejado de percibir la RVI? La respuesta está en la revalorización de otra ayuda similar: la del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya que ambas ayudas son complementarias. Así, el aumento del IMV ha "absorbido" la RVI, algo que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda está dispuesta a modificar para que esta situación "no se repita". "La ley del IMV sí permite actualizar las cuantías, pero la RVI eso no lo permite, y sólo se puede aumentar atendiendo al IPC. Eso va a cambiar en la próxima ley que regula la RVI y que está prevista aprobar en el mes de junio. El texto preparado contempla poder revalorizar las cuantías atendiendo al IPC y también a propuesta de la conselleria competente. Eso significa que la conselleria tendrá potestad para elevar las cuantías lo que considere, de manera que la ayuda estatal no absorba la autonómica", explica el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller. Además, las cuantías de la RVI también serán superiores porque la nueva ley "actualiza el indicador de referencia, que en la actualidad es el de 2019 de forma que también reduciremos la brecha de pobreza".

Los principales afectados, las familias

Según fuentes consultadas por este diario, los principales afectados por esa "absorción" de la RVI son "familias, por eso los beneficiarios indirectos se van reduciendo porque lo que son unidades de convivencia más grandes están atendidas prácticamente en exclusividad en el IMV. En la RVI quedan unidades unipersonales, principalmente. Las cuantías de RVI que superan el IMV son en los supuestos de un adulto solo, un adulto con un menor y dos adultos; en el resto de supuestos (un adulto y varios menores, dos adultos y varios menores…) la cuantía del IMV es superior a la prevista en la RVI y por eso han salido del sistema".

Dos ayudas con el mismo fin

El Gobierno central aprobó a finales de 2024 una revalorización del 9% para el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una decisión que también se aplica a las pensiones no contributivas. Así, desde el pasado 1 de enero, las personas y familias que perciben el IMV han visto aumentar esa ayuda. La cantidad exacta de subida cambia según cada caso porque, a diferencia de otras prestaciones, depende de los ingresos del hogar.

La RVI es una realidad en la Comunitat Valenciana desde diciembre de 2017. La diseñó el Botànic con Mónica Oltra al frente de la vicepresidencia y de la entonces conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Nació con el objetivo de garantizar unos ingresos mínimos a la ciudadanía, exactamente el mismo objetivo que tiene el Ingreso Mínimo Vital una ayuda diseñada por el Gobierno central de Pedro Sánchez en plena pandemia del Covid 19. Por ello, cuando el IMV se puso en marcha, Oltra solicitó al gobierno central gestionar esa ayuda, tal como ocurre, por ejemplo, en el País Vasco. Sin embargo, no fue así y al final la RVI se percibe como un complemento, o un plus, que se suma al IMV o que se concede cuando no se percibe la ayuda estatal por distintos motivos (como no tener la situación administrativa en regla). Ninguna de las dos ayudas es una cuantía fija (aunque se establecen unos máximos en función de las características de la familia que la solicite), ya que se calcula según los ingresos de la unidad familiar.