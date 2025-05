Morant recibirá a las víctimas de la dana en su primer acto si es elegida presidenta de la Generalitat

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha anunciado hoy que su primer acto institucional si es elegida presidenta de la Generalitat será recibir a las víctimas de la dana.

En la apertura del Congreso del PSPV de la Plana Baixa Morant ha afirmado que “frente a la miseria de un PP y de Vox que insultan a las víctimas, frente a la miseria de un presidente del Consell que no ha sido capaz de recibir a las víctimas, yo cuando sea presidenta de la Generalitat lo primero que haré será convocar a las víctimas de la dana al Palacio de la Generalitat”.

“Repararemos el daño hecho a las víctimas de la gestión del PP en la dana y devolveremos la la dignidad de la institución de la Generalitat Valenciana, que está fallando a sus ciudadanos”, ha dicho Morant en el acto celebrado esta mañana en la Vall d'Uixò.

Hechos "gravísimos"

La secretaria de los socialistas valencianos también ha calificado de "gravísimos" los hechos que se van conociendo gracias a la instrucción judicial que confirman que el mensaje de alerta estaba preparado más de una hora y media antes de enviarse "y que la ausencia de Mazón condicionó ese envío hasta que fue demasiado tarde", apunta el PSPV.

Ante lo que califica de una "gestión negligente", Morant ha exigido a Mazón que “por decencia convoque unas elecciones anticipadas.”

“Ya no nos vale que el señor Mazón dimita, ya no vale que el señor Feijóo sustituya a Mazón por otro, ya no nos vale todo un Consell inútil. La única solución y lo que quieren los valencianos y las valencianas es que se convoquen unas elecciones y poder elegir un Consell decente y que nos garantice un futuro y el PSPV está preparado para tener ese gobierno de futuro”, ha concluido Morant.