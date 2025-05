Mazón se reivindica en pleno debate sobre su futuro: "Jamás el PP había crecido tanto"

Carlos Mazón sigue llenando su agenda de sorpresas. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha participado este domingo en el cierre de una jornada formativa de Nuevas Generaciones, que se ha celebrado este fin de semana en la sede del PPCV en València, en concreto, la II Escuela Nacional en Campañas Electorales organizada por Nuevas Generaciones y celebrada este fin de semana en la sede del PPCV en Valencia. Y lo ha hecho con una reinvindicación de sí mismo, de sus políticas en estos dos años en el Consell y de su contribución al partido, en pleno debate sobre su futuro: “Jamás el Partido Popular en ninguna parte de España había crecido tanto”.

Mazón ha agradecido a NNGG elegir València, "algo que se puede interpretar no solo como un símbolo de la importancia que tiene Valencia como ciudad y la Comunitat Valenciana como como región de España, sino como una gran muestra de apoyo”. En ese contexto ha recordado que hace apenas unas semanas “el Partido Popular Europeo también eligió Valencia”. También ha criticado al "régimen catalanista" del Botànic.

Para Mazón, “es curioso que en el momento de mayor abandono por parte del Gobierno de España estamos encontrando en nuestro propio partido los gestos, el ánimo, el apoyo, el calor, la cercanía y la determinación que no estamos viendo en ningún otro lado”.

Mazón ha presumido de políticas. Ha recordado que durante este primer año de la bonificación del 25% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para jóvenes menores de 35 años que compren su primera vivienda habitual “se han beneficiado 20.000 jóvenes valencianos”, algo que “antes no lo hubieran podido hacer”.

"El mayor vuelco"

Durante su discurso, el presidente del PPCV ha lamentado que el anterior gobierno de la Generalitat ha dejado “una deuda que es inasumible". En relación a su papel como presidente de Partido Popular de la Comunitat Valenciana, ha recordado que cuando asumió la presidencia en 2021 uno de sus objetivos fue “demostrar que se podía volver a llenar plazas de toros y que podíamos ganar las elecciones autonómicas y acabar con el régimen que ha habido durante 8 años, un régimen catalanista, de infierno fiscal, de falta de libertad” que ha llevado “al deterioro de los servicios públicos”. Ante ello “había que luchar” y “pasamos de 19 diputados en Les Corts a 40”.

“Jamás el Partido Popular en ninguna parte de España había crecido tanto”, ha puesto en valor el líder popular. “De repente teníamos las 3 diputaciones provinciales, seis de las siete ciudades más importantes de la Comunitat gobernadas por nosotros y habíamos ganado la Generalitat Valenciana por mucho más margen”, ha recapitulado.

Venta de gestión

Carlos Mazón ha señalado que durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas en 2023, había quien avanzaba que “era imposible el programa electoral, que no se podía bajar impuestos y poner en marcha la educación gratuita de 0 a 3 años a la vez y hacer vivienda pública y bajar las listas de espera de sanidad y mejorar la dependencia, que no era posible mejorar las infraestructuras”. A pesar de ello, “hoy no llevamos ni 2 años y todo eso está ocurriendo”.

“Dimos el mayor vuelco de todas las elecciones autonómicas del año 2023. El más importante se produjo aquí, el más cuantioso se produjo aquí y el más sonoro se produjo aquí y eso no nos lo han perdonado”, ha acentuado.

Para concluir, Carlos Mazón se ha mostrado “muy satisfecho” con la labor se está haciendo desde Nuevas Generaciones y ha agradecido su compromiso en estos momentos, en los que “me emociona ver gente que quiera mejorar” la vida de las personas. Por ello, les ha invitado a promover una nueva escuela de campañas en la que sean ellos los ponentes “porque aquí hay talento”.