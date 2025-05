Una macrocausa con 228 víctimas y 6 asociaciones

La dana del 29 de octubre dejó 228 fallecidos y miles de afectados, que se han ido agrupando en diferentes asociaciones para reivindicar sus derechos y diferentes objetivos, que van desde reparar la memoria y conseguir justicia para las víctimas mortales, hasta la reconstrucción de los municipios arrasados por la riada. Todas ellas comparten objetivos comunes, como que una tragedia de estas características no vuelva a pasar, pero también tienen objetivos específicos que son complementarios y que las hacen coexistir.

Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia

Constituida el 11 de noviembre en Alfafar. Esta asociación surge en el barrio de los Alfalares del municipio, que está compuesto por adosados que fueron totalmente arrasados. «La gente empezó a organizarse por grupos de WhatsApp, para cubrir necesidades, y se me ocurrió conformar una asociación para tener mayor coordinación», explica Christian Lesaec, presidente de la entidad. «Las primeras necesidades del barrio fue conseguir puertas, ya que los vecinos, después de estar todo el día limpiando, hacían guardias por las noches para que no les entrara nadie. Una empresa prometió unas puertas blindadas a buen precio, pero a medida que las traían nos dimos cuenta de que no eran óptimas. Empecé a ver que se aprovechaban de nuestra vulnerabilidad y, para que esto no pasara, la entidad evolucionó en una red de profesionales afectados que ofrecen servicios a otros afectados», añade.

Así, esta asociación, que actualmente cuenta con 530 socios y socias, aglutina personas con oficios como electricistas, carpinteros o pintores. Además, también tienen otros objetivos como que se les reconozca como afectados a las personas que trabajan en la zona cero y que tuvieron pérdidas materiales, pero que no residen en los municipios.

Associació de Víctimes de la Dana del 29 Octubre 2024

Constituida el 14 de febrero con el objetivo de buscar la verdad, justicia, reparación y memoria de las víctimas de la dana. La asociación se formó con un grupo motor de 20 personas familiares de víctimas de la dana, y actualmente cuenta con 300 socios y socias. Mariló Gradolí, portavoz de la asociación, expresa que lo que quieren es «recoger el sentimiento de los 75 pueblos afectados, víctimas que han tenido pérdidas de familiares, pero también personas que han sido afectadas con daños materiales o daños psicoemocionales».

«Lo que pasó el día 29 de octubre fue una catástrofe. Fue un desastre natural que se convirtió en una tragedia humana por la falta de gestión de la Generalitat Valenciana», afirma la portavoz, que fue otra de las tres entidades asistentes en Bruselas.

Gradolí, aprovecha para destacar que las asociaciones de víctimas, cada una con su particularidad, trabajan «unidas y en red» con el objetivo común «de que se haga justicia».

La Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O

Constituida el 31 de marzo por familiares de víctimas mortales. Como asociación es la última que se constitiyó, el 31 de marzo, debido al tiempo que necesitaron para «recomponerse». Forman parte 160 familias, pero desde la visita a Bruselas va en aumento y tienen más cada vez más personas que quieren formar parte de la causa, como afectados o como apoyo. «Sacamos conclusiones positivas de Bruselas, un espacio donde nos escucharon sin la crispación política que tenemos aquí», declara Rosa Álvarez, presidenta de la asociación. Además de conseguir justicia, otro de los objetivos de la entidad es que se trabaje para «anticiparse a otras danas».

Asociación de Afectados por la Dana en Aldaia

Agrupación de afectados. «Este grupo surgió posteriormente a la dana con el objetivo de pedir a la administración competente ayudas para viviendas y comercios , siempre que estas fueran directas para no retrasar más la reactivación de los municipios afectados», comenta Rafael Hoyo, miembro de la entidad. «En el nivel que estamos ahora, lo que pedimos es que se realicen las obras pertinentes para que no vuelva a pasar». Esta entidad no está formalizada «ya que no consideramos que fuera correcto en su momento por lo colapsado que estaba el sistema», agrega Hoyo.

Agrupación ciudadana afectados por la dana «Tots a una Veu»

Se formó días después de la dana en Picanya por un grupo de vecinos. Fernando Catalán, miembro de la agrupación, explica que a los días de la dana, un grupo de amigos y vecinos deciden organizarse para «impedir que esto vuelva a pasar». «Para conseguir esto, tenemos dos objetivos: que se hagan las obras con las infraestructuras pertinentes; y que se generen protocolos e información para todos los que vivimos aquí». «Nuestra mayor actividad vendrá después. Ahora están en una fase de emergencia, pero las grandes obras y proyectos vendrán y tendremos que estar atentos».

Conforman la agrupación 1.300 personas que han dado sus datos para vinvularse al proyecto, tanto personas afectadas como ciudadanía que se ha solidarizado.

SOS Desaparecidos

Aglutina a 65 familiares. La entidad sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos, nacida en 2007 y de carácter nacional, formalizó su personación en la causa de la dana, y actualmente representa a 65 familias de víctimas mortales. Algunas abandonaron la asociación tras la reunión que mantuvo su presidente Joaquín Amills con Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat. Fueron muy críticas con ese encuentro, aunque Amills le reclamara el president del Consell la dimisión por la gestión de la catástrofe del 29 de octubre.