Incertidumbre en los centros de salud por el cambio simultáneo de 1.200 médicos de familia

Los procesos de adjudicación de las OPEs y otros procesos de consolidación de la Conselleria de Sanidad, con casi 53.000 vacantes en búsqueda de propietario, preocupa a la Sociedad Valenciana de Médicos de Familia (Sovamfic) porque supondrá el cambio de 1.200 profesionales de Atención Primaria casi a la vez, lo que genera «mucha incertidumbre» en los centros de salud, según explica su presidenta Mª Ángeles Medina. Fue el viernes cuando se produjo el cese de los interinos en esas plazas y comenzó el nombramiento del personal. La preocupación que pone «patas arriba» a la sanidad pública, es consecuencia del elevado número de destinos con cambios. «Son 1.200 de golpe que cambian —, incide Medina—. Hay muchos cambios, muchos movimientos, mucha incertidumbre porque los equipos no saben exactamente con qué gente se quedan».

Una de las principales preocupaciones para Sovamfic es que estos movimientos generen una caída «en la calidad asistencial». Pide a los equipos «paciencia» e insta a los directores de los centros de salud a contar con los recursos necesarios. «Es verdad que va a tener mucho impacto porque para nosotros hacerte con un cupo nuevo de pacientes nos lleva del orden de uno o dos años, pero eso es lo bonito de la Medicina de Familia», añade. En su opinión, el movimiento debería haberse hecho tras el verano para no condicionar las vacaciones.

Una situación similar se da con el personal de Enfermería, una categoría que está afrontando la adjudicación de más de 5.000 plazas. En marzo, fue la primera gran categoría en empezar el reparto de vacantes. Cabe recordar que Sanidad debería haber adjudicado todas las plazas a finales de 2024 para cumplir con el límite marcado por la Unión Europea, aunque se comprometió a haber publicado todos los listados definitivos a finales de enero, algo que tampoco ocurrió. Ahora, con Medicina Familiar y sus 1.200 vacantes se inicia la adjudicación de la categoría más numerosa entre los facultativos.

Más de 600 vacantes

Una enfermera administra una vacuna a un hombre adulto. / J.M. López

La sanidad pública de la Comunitat Valenciana tiene cerca de 600 plazas médicas sin cubrir; están presupuestadas, pero no tienen un profesional asignado y, por tanto, en la práctica es como si no existieran. Ese es el último dato ofrecido por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a finales de febrero. Falta por ver si con la adjudicación y con la llegada de los MIR en verano se reduce el número de vacantes. Ante la falta de médicos, Conselleria está recurriendo a contratar a médicos sin el MIR en Atención Primaria, un método que seguirá utilizando mientras no haya facultativos con la especialidad disponibles.