De vivir con reuma a coronar los 3.404 metros del Aneto: el reto de los pacientes del Peset de València

Por la forma de cogerse fuerte de la mano, Ana Sevillano y Marina López parecen amigas de toda la vida; pero, en realidad, solo se conocen desde hace tres meses. La vida las ha unido por dos motivos: por padecer una enfermedad reumatológica (espondilitis y dermatomiositis, respectivamente); y por formar parte de un grupo de 12 pacientes del hospital doctor Peset que piensa ascender a la cima más alta de los Pirineos -el Aneto, a 3.404 metros de altitud- entre el 4 y el 5 de julio de este año; en menos de dos meses.

La iniciativa, cuyo nombre es ReumAneto, busca dar visibilidad a una especialidad, la Reumatología, "poco conocida para la sociedad", según explica la especialista Àngels Martínez, impulsora del proyecto, así como eliminar los estigmas y mitos asociados a la edad -también afecta a la gente joven- y las limitaciones de los pacientes, como consecuencia de los dolores articulares y musculares que sufren. En Medicina, hay más de 200 patologías reumatológicas diferentes, las cuales afectan al aparato locomotor, y muchas de ellas -artritis reumatoide, el lupus, la esclerosis sistémica o la espolenditis anquilosante, entre otras- están representadas en esta expedición.

Para conseguir este objetivo, este reto, el centro cuenta con el asesoramiento y apoyo de la alpinista Araceli Segarra, quien ha diseñado un intenso programa de preparación desde hace un año, que les ha llevado a realizar excursiones a la sierra Calderona, el Mondúver, el Montcabrer o el Penyagolosa, el techo de la Comunitat Valenciana, prevista para el próximo 25 de mayo. "Técnicamente, el Aneto es una cima asequible -, explica Segarra-. Su dificultad radica en que es larga, entre seis y ocho horas de ascenso, y cuatro o seis de descenso". Por eso, el equipo ha ido aumentando la duración de las excursiones progresivamente, así como el trabajo de fuerza entre ascensiones. Además de Araceli, otros cinco guías participarán en la expedición, junto con cuatro facultativos del Peset, tres reumatólogos y una dermatóloga.

Un equipo, no un grupo

La principal preocupación de la alpinista es la mentalidad del grupo, conseguir no pensar en el dolor "porque si lo haces, existirá" y, sobre todo, evitar el "uso de términos limitantes". "Si piensas que no podrán hacerlo, no lo harás porque no empezarás a intentarlo", añade. Otro elemento imprescindible es el de "ser un equipo y no un grupo", algo que tienen superado en este caso porque han conseguido unidad, gracias "a su deseo por participar, a su emoción, pasión y a sus ganas de divertirse y aprovechar la oportunidad". En opinión de Araceli, es posible porque "hay generosidad, empatía y comunicación".

Ana y Marina son el mejor ejemplo de ello. Se han convertido en amigas dentro y fuera del proyecto, pero están encantadas con todo el grupo. "Tenemos un autocuidado los unos de los otros solo con mirarnos, sin hablar", confiesa Ana, quien se quedó sorprendida cuando, al finalizar una de las excursiones, el resto le había guardado el sillón más cómodo del albergue por sus problemas de espalda. Una generosidad que se traslada a las expediciones. "Hacemos piña -, reconoce Marina-. Cuando una flaquea, la otra le ayuda. Te quedas más atrás para respirar con ella, beber agua... La unión hace la fuerza y, cuando tengo dudas, pienso: si voy con mis compañeros, subiré seguro". Una vez completado el reto, su intención es continuar con la actividad excursionista, al menos una vez al mes.

Miembros de la expedición de ReumAneto preparándose para una expedición. / L-EMV

Beneficios del ejercicio físico

Como para la mayoría de las personas, practicar deporte conlleva un beneficio para la salud. En el caso de los pacientes reumatológicos, contribuye -así lo explica Martínez- a la "mejora de la movilidad, la capacidad funcional y la potencia muscular", lo que conlleva efectos terapéuticos tanto físicos, como mentales. Para Marina, es fundamental cada día para activar su musculatura porque siempre se levanta con dolor por las mañanas -la dermatomiositis le afecta, principalmente, a los músculos y la cadera- y "hasta que me muevo o caliento, no remite"; así que su estrategia es "hacer ejercicio a las siete de la mañana" en el gimnasio. En cambio, Ana practica pilates porque "es lo que mejor me ha funcionado para la espondilitis"; antes practicaba escalada y, durante un tiempo, trató de ser runner, pero "siempre he tenido dificultades por los dolores de espalda". No tiene dudas: el deporte la ha ayudado a estar y sentirse mejor. "Hace meses que estoy sin medicación y ha sido por practicar deporte, claramente", defiende. Su preparación para subir al Aneto ha contribuido también.

Se embarcaron en la aventura sin dudarlo. Marina aceptó "super rápido", casi sin pensarlo y, unos días después, pensó "esto es gordo". Lleva en el grupo desde el principio. En el caso de Ana, entró por ser "insistente". Vio la noticia en una nota de prensa del Peset, sus padres la animaron e intentó sumarse por todos los medios posibles -correo electrónico, por teléfono y, hasta se presentó en la consulta- hasta conseguirlo: "Cuando me llamaron para darme la noticia, estaba trabajando -, cuenta-. Estaba tan emocionada que no pude centrarme en nada más en toda la mañana".

Después de meses de preparación, el gran momento se acerca. Hay nervios, dudas, pero sobre todo ganas de seguir entrenando "más duro todavía" para llegar a los Pirineos en las mejores condiciones posibles. El reto son los 3.404 metros del Aneto, una cima por la que han completado una metamorfosis de pacientes reumatológicos a alpinistas aficionados.