Mompó repetirá ante la jueza su versión de 'Salvados' sobre la hora del EsAlert con Pradas y Mazón

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, ha asegurado que mantendrá su versión de la entrevista en 'Salvados' sobre el 29-0 en su declaración ante la jueza de Catarroja, durante su declaración como testigo. "Dije lo que dije y mantendré lo que dije -, ha asegurado hoy a los medios de comunicación antes del pleno de este marte del ente provincial- porque no hace falta que me lo pida un juez para decir la verdad". Sus declaraciones se producen después de que la jueza encargada de la causa de la dana haya solicitado a La Sexta una copia del programa 'Salvados', emitido el 8 de diciembre de 2024.

En esta entrevista, Mompó aseguró que había debatido sobre el envío, el contenido y el alcance de la difusión del mensaje EsAlert con la exconsellera de Emergencia, Salomé Pradas, y con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en una de las llamadas que se produjeron durante la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), sobre las 19 horas. Según relató en el programa de La Sexta, él se apartó con Pradas para conversar con los dos miembros del Consell, pero no en la primera llamada entre Pradas y Mazón.

Ante las preguntas de los medios de comunicación, Mompó ha explicado que no tiene claro si la jueza ha pedido su entrevista entera o solo la emitida por televisión. En este sentido, ha señalado que la grabación duró unas dos horas y que, por televisión, "solo se vieron unos veinte o treinta minutos". Sin querer ofender a nadie, ha usado el término "manipulación" al trabajo de editar y resumir una grabación de más de dos horas. "A mí, me gustaría ver la entrevista entera, que fue 20 días después de la dana", ha afirmado.

Dudas sobre las horas

Sobre las horas a las que hizo referencia en la entrevista, las 19 horas, ha insistido en que hay "dudas sobre el cronómetro", en qué momento ocurrió cada cosa, "porque no estábamos en un reloj allí dentro sabiendo en qué minutos y qué pasado en cada instante". Pese a eso, ha manifestado que "dije lo que dije y mantendré lo que dije". Pese a estas dudas, sí que tiene claro que no se habló del EsAlert "hasta las siete de la tarde". Lo sabe porque "hasta a las siete de la tarde no nos dijo el presidente de la CHJ que había posibilidad de que Forata colapsara", ha repetido, una versión en la que ya insistió a finales de la pasada semana. También ha tratado de desligar al president en la toma de decisiones: " Sí que me acuerdo perfectamente de que no pudimos hablar, o sea, no pudo retrasar el famoso mensaje".

Cuando se le ha apuntado que el técnico que validó el ES-Alert el día de la dana declaró a la jueza que a las 18.36 horas de esa jornada ya se habló del envío de la alerta a la población y que recibió una llamada en ese sentido del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, Mompó ha contestado que no sabe lo que hizo este cargo "en privado" y ha insistido en que el aviso sobre Forata fue "lo que activó todo un poco".

"En el corte emitido en 'Salvados' yo mismo muestro dudas de que sé que he hablado con él (en referencia a Mazón) y dejo entrever que no sabía si antes o después de enviar el mensaje. No sé exactamente si digo por teléfono o presencialmente, presencialmente acordaos de que fue después de enviar el mensaje, y que tengo serias dudas, pero, insisto, es que quiero matizar esto porque sé que puede parecer lo que no es, pero es que esa entrevista se produce no después de una reunión de Cecopi, se produce después de prácticamente 22, 23, 24 reuniones de Cecopi, en las cuales me cuesta...", ha relatado.

Susana Camarero, Vicent Mompó y Natàlia Enguix. / Levante-EMV

Tercera citación

Mompó tiene ganas de declarar como testigo. "A ver si la tercera va la vencida", ha expresado. Cabe recordar que el testimonio de Mompó se ha tenido que posponer dos veces. En principio, estaba citado para el 14 de abril, el mismo día que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Pero la extensión del testimonio de la socialista obligó a la jueza a posponer la declaración de Mompó. La segunda citación fue para el 28 de abril, pero se tuvo que suspender por el apagón que dejó en negro toda España. Su declaración sigue sin cita fijada porque, a principios de mayo, Mompó se sometió a una pequeña operación. Sin embargo, este ya ha comunicado a la jueza que está "a su disposición para acudir".