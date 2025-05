Turnos en contra del PP favorables a Vox

En las Corts, como en prácticamente todos los parlamentos, hay quien ejerce un turno a favor explicando su propuesta y quien lo hace en contra. Bajo ese esquema se están celebrando los debates sobre las enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de 2025, solo que, hay veces, que hecha la ley, hecha la trampa y que el turno en contra, es decir, para expresar el rechazo a algo, se convierte más bien en un turno a favor 'birlando' esa posibilidad de contraargumentación a otros.

Es lo que ocurrió este martes en la Comisión de Hacienda. Ante la exposición de las enmiendas de Vox, quien pidió hacerle la réplica "en contra" fue el PP. Como es el grupo mayoritario y los voxistas no forman parte del Consell, los 'populares' fueron quienes se quedaron con este turno. No obstante, la respuesta no criticó ni un ápice lo presentado por Vox, más bien al contrario, aplaudiendo la alianza que mantienen ambas formaciones a nivel parlamentario.

La izquierda, lógicamente, se quejó, ante lo que tuvo que intervenir el letrado de la comisión. "Es una circunstancia que llama la atención", dijo dada la paradoja de utilizar un turno en contra para acabar explicando que votarían a favor de todo ello. Eso sí, señaló que era legal y que el PP estaba en su derecho. Ahora bien, queda poco cortés a nivel parlamentario. Y paradójico, claro.