Vox esquiva el debate sucesorio de Mazón, pero 'avala' a Pérez Llorca

El runrún generado por la convocatoria del Congreso Nacional del PP para el 6 y 7 de julio y los movimientos que puedan derivarse en torno a la continuidad o salida de Carlos Mazón al frente de la Generalitat no alteran los oídos de Vox. Al menos, de momento. Pese a ser los socios necesarios para nombrar un posible sustituto si los 'populares' impulsaran el relevo del actual jefe del Consell, los voxistas evitan entrar en el debate sucesorio, si bien, sí muestran su sintonía con uno de los que aparece en las quinielas: el síndic Juanfran Pérez Llorca.

"Tenemos buena relación, con él se puede negociar", ha admitido el portavoz adjunto de los voxistas en las Corts, David Muñoz, este martes al ser preguntado por el también alcalde de Finestrat, quien suena entre los hipotéticos aspirantes al puesto, aunque inmediatamente después ha tratado de alejarse del debate dentro del PPCV. "No somos nadie para postular a nadie en el PP, es una cuestión interna de ellos", ha señalado Muñoz remarcando esa distancia respecto a los posibles movimientos dentro de la formación.

No obstante, las palabras de los voxistas no son en vano ni es cierto que no sean "nadie" respecto a los 'populares'. De momento, son los principales (y únicos) socios parlamentarios que tiene el PP en las Corts y cuentan con los 13 votos necesarios que permitirían sacar adelante un relevo en caso de que se forzara a Mazón a algún tipo de salida. Eso es todavía un escenario basado en la hipótesis y en la rumorología, pero por si acaso se diera, el nombre de Pérez Llorca no rechina en los oídos de Vox.

Carlos Mazón y su 'dos' en el PPCV, Juanfran Pérez Llorca / Fernando Bustamante

Pérez Llorca, secretario general del PP en la Comunitat Valenciana, mano derecha de Mazón, jefe del grupo parlamentario y único miembro del PPCV que tendrá una encomienda en la organización del congreso de Alberto Núñez Feijóo, ha sido el principal hacedor de pactos con Vox, con quien apenas ha tenido grandes choques parlamentarios pese a la ruptura del gobierno en julio del año pasado e incluso ha encaminado la aprobación de los presupuestos para este año.

Esa conexión habitual entre el dirigente de la Marina y los voxistas ha hecho que las buenas palabras que el portavoz adjunto del partido de Santiago Abascal ha dedicado a Pérez Llorca no las repitiera sobre otro de los nombres situados en la quiniela de sucesión: la alcaldesa de València, María José Catalá. "No está casi en el parlamento porque está en el ayuntamiento, no hemos negociado con ella desde el grupo parlamentario", ha indicado Muñoz. Cabe recordar que Catalá gobierna en el Cap i Casal con Vox, pero de ello o de reivindicar su gestión, nada, frialdad.

Rechazar "especulaciones"

Ante el pitido de oídos por tanta mención, el síndic del PPCV ha evitado entrar en "especulaciones" y que para él lo importante no es lo que diga Vox sino "lo que digan los militantes". Así, ha remarcado que su 'president' y el líder del PPCV "es Carlos Mazón" y que la preocupación de los representantes del partido tanto a nivel orgánico como institucional es "la recuperación". "Tenemos mucho trabajo por delante", ha asegurado mientras ha señalado que de cara al congreso su papel será "coordinar las direcciones provinciales como secretario general".

Todo ese sonido en la parte orgánica del PP lo ha aprovechado la izquierda para criticar, por una parte, la "absoluta irrelevancia" del PPCV en Madrid y la "situación de debilidad" de Mazón así como para dejar claro que sea Pérez Llorca, Mazón, Catalá o quien sea, no le darán su apoyo. "Esto no es solo cuestión de Mazón, es todo el PP", ha señalado Joan Baldoví, síndic de Compromís; "lo importante es devolver la voz al pueblo valenciano", ha sentenciado el portavoz socialista, José Muñoz.