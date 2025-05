Crecen las familias que son pobres pese a tener trabajo

Tienen trabajo pero su sueldo no cubre los mínimos. Y así, las familias pobres crecen, incluso cuando hay empleo. Así se desprende del informe que ha elaborado Save The Children y que lleva por título "Cuentas que no salen. Radiografía de la pobreza laboral en los hogares de España. Según el estudio, el 15,5% de las personas con empleo en la Comunitat Valenciana vive en situación de pobreza o, como indica el informe de la organización, en situación de pobreza laboral. Ese porcentaje es mayor que la media estatal. Esto significa que, aunque tengan empleo, sus ingresos no les permiten cubrir adecuadamente sus necesidades básicas.

Este fenómeno evidencia una de las grandes paradojas del mercado laboral actual: el empleo, tradicionalmente visto como la vía principal para salir de la pobreza, ya no garantiza por sí solo unas condiciones de vida mínimamente aceptables. La pobreza laboral no es solo una estadística: es el resultado de un sistema en el que, a pesar de que muchas personas cumplen con todo lo necesario para alcanzar una vida digna, no logran acceder a ella.

El riesgo de pobreza aumenta significativamente en hogares con niños y niñas. En ellos las posibilidades de entrar en situación de pobreza aumentan en más de 6 puntos porcentuales, pasando del 11,7% al 17,1%, a pesar de que las personas del hogar tengan empleo. En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, la cifra pasa del 15,5% al 21,9%, situándose como la cuarta autonomía en la que hay más hogares con hijos e hijas a cargo en situación de pobreza laboral, solo por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.

Dos causas: poco sueldo y contratos parciales

Así, desde Save the Children señala dos causas principales del origen de la pobreza laboral en España: salarios insuficientes y la intensidad en el empleo. Respecto a la primera, las diferentes subidas del Salario Mínimo Interprofesional han permitido superar -al menos de forma teórica- el umbral de la pobreza para aquellos trabajadores y trabajadoras que disponen de un contrato a jornada completa y trabajan la mayor parte del año. No obstante, es en la segunda causa donde podemos ahondar en el dato de que una de cada cuatro personas empleadas que ha trabajado en algún momento del año no ha ganado lo suficiente como para salir de la pobreza: la parcialidad y la discontinuidad en el empleo.

Datos sobre el estudio "Las cuentas no salen" En el estudio Cuentas que no salen. Radiografía de la pobreza laboral en los hogares de España se han analizado las bases de datos oficiales más relevantes: la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) ofrecida por la Seguridad Social. Además, se han incorporado entrevistas realizadas a familias que participan en los programas que Save the Children desarrolla en España.

Cuando la intensidad laboral es baja -es decir, cuando se trabajan pocas horas o se hace solo de forma parcial o intermitente- los ingresos derivados del empleo tienden a ser insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la familia. Esta situación es especialmente común en empleos a tiempo parcial involuntario, con contratos temporales o de corta duración. Así, aunque formalmente haya personas ocupadas, los ingresos generados son demasiado bajos para superar el umbral de pobreza.

En cuanto al tipo de familias, a la organización le preocupa las dificultades que atraviesan las familias numerosas y las monoparentales. En el primer caso, casi 1 de cada 3 familias se encuentra en una situación de pobreza laboral, mientras que en lo que respecta a las familias monoparentales, el 30,7% se encuentra en esa situación. En estos casos, la mayoría de familias se encuentran encabezadas por una mujer sola con hijos e hijas a cargo.

El golpe de la dana

El impacto de la dana en algunas de la provincia de Valencia también ha tenido consecuencias para muchas familias a nivel laboral. La renta neta media de los hogares en los municipios más afectados es 2.000 euros inferior a la media provincial, incluso en algunas zonas específicas la brecha se amplía con rentas netas entre 3.000 y 10.000 euros por debajo de la media.

Además, los últimos datos oficiales cifran el impacto de la emergencia en activos empresariales de casi 14.000 millones de euros, así como un impacto en aproximadamente 64.000 empresas y 275.000 trabajadores cuyas condiciones laborales se han visto alteradas por los sucesos.

"No debemos olvidar de aquellas familias que trabajaban en la economía informal, a las que muchas atendemos en nuestros programas. No solo se han quedado sin empleo, sino que en muchas ocasiones se han quedado fuera de ayudas por no poder demostrar su trabajo o por no tener regularizada su situación. Son familias que, si antes de la dana eran vulnerables, ahora lo son mucho más”, señala Rodrigo Hernández, responsable de la respuesta a la emergencia de la dana por parte de Save the Children.

Medidas a implementar

Para combatir esta situación, Save the Children apuesta por garantizar ayuda personalizada para la búsqueda de empleo en itinerarios individuales adaptados a las circunstancias específicas de padres y madres desde los puntos Labora, especialmente en los casos de desempleo de larga duración y las familias monomarentales. Un acompañamiento que se debe reforzar en los municipios afectados por la emergencia dana, con iniciativas concretas que pongan el foco en las necesidades productivas y económicas durante la fase de reconstrucción.

Además, se debe priorizar a las familias con menores de edad a cargo y monomarentales en el actual proceso de mejora de gestión de la Renta Valenciana de Inclusión, así como incluir a los nuevos perfiles de pobreza que surgen por afectación de la emergencia dana, revisando los criterios de acceso.

Por último, es necesario negociar con todos los agentes sociales para valorar e introducir medidas de apoyo a la corresponsabilidad en el tiempo de trabajo, mediante la reforma de la regulación del tiempo de trabajo y de la conciliación laboral y familiar con perspectiva de género, priorizando a las familias en mayor situación de vulnerabilidad.