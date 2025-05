Un pueblo de Castellón denuncia la presencia de cabras ‘volando’ entre sus tejados: "Es un problema para los vecinos"

Jérica es un municipio de Castellón que no alcanza los 2.000 habitantes, pero desde hace un tiempo cuenta con unos vecinos inesperados: hablamos de las cabras. “Era habitual verlas por los caminos que rodean el pueblo, sobre todo en la Vuelta de la Hoz, pero ahora ya han entrado y empiezan a ser un problema”, denuncia el alcalde Jorge Peiró.

El primer edil afirma que los vecinos están “preocupados y asustados” porque estos animales “pueden dejar las tejas de sus casas hechas polvo”. Por ello, han puesto la situación en manos de la Conselleria de Medio Ambiente: “Me consta que la Guardia Civil ya es consciente del tema y estamos a la espera de que la Conselleria nos diga cómo proceder”.

Jorge Peiró entiende que “lo fácil sería cazar” a estas cabras para que no dañen los distintos edificios de Jérica, aunque no tiene claro “que sea tan sencillo. Hasta que no nos den solución, no vamos a actuar por nuestra cuenta”.

Por lo pronto, la imagen sorprendente de estas cabras ‘voladoras’ saltando de tejado en tejado se ha viralizado en dispositivos móviles y redes sociales del municipio y de toda la comarca del Alto Palancia, pues los animales se comportan como si estuvieran en plena naturaleza. “Hay fotos que parecen montajes, pero el vídeo —que se puede ver en esta misma información— sí es real”, aclara el alcalde.