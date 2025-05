Los jóvenes que encontraron al menor ahogado en Alborache: "Nos dejamos todas las fuerzas en intentar salvarlo"

"Nos dejamos todas las fuerzas en intentar salvarlo". Con eso se queda el grupo de jóvenes que participó en la búsqueda del menor de 16 años, tutelado por la Generalitat, que falleció este lunes ahogado en el río en Alborache mientras participaba, junto a una decena de jóvenes y con dos profesionales, en una actividad programada por el Centro de Menores de Alborache en una de las pozas de Buñol.

Selena y Jon, dos estudiantes de Enfermería en València, se encontraban junto a un grupo de amigos (eran unos cinco en total) en esta zona frecuentada por bañistas cuando se produjo el trágico accidente, pasadas las 17 horas de este lunes. "Ninguno nos dimos cuenta cuando el chico se tiró al agua", reconoce el joven. Pero en cuanto una de las monitoras dio la voz de alarma, no dudaron en ayudar. "Me tiré al agua sin pensarlo, y detrás de mí vinieron el resto", comparte Jon, que también practica buceo.

Tal como comentan los testigos, la búsqueda no era fácil. No lo recuerdan con exactitud, pero calculan que estuvieron unos quince o veinte minutos en el agua. "Nos sumergíamos y salíamos. El frío nos estaba ahogando a nosotros", cuenta el joven. A lo que se sumaba la falta de visibilidad. "El agua es turbia, no se veía nada. Había varios metros de profundidad", añade Selena. Aunque Jon se pudo hacer con unas gafas de bucear, seguía sin poder ver. "Con los pies intentaba barrer la zona", detalla.

Finalmente, el joven pudo encontrar al menor y llevarlo hasta la orilla. "No dejamos de insistir. Estábamos agotados, desesperados, pero gracias a que insistimos conseguimos sacarlo fuera del agua", afirma Jon. Debido a su formación como enfermeros, sabían cómo actuar y comenzaron a realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Enseguida llegaron los servicios de emergencia, con miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, un helicóptero V-990 del Consorcio con médico, así como una dotación de bomberos de Chiva.

El personal rescatista y sanitario del helicóptero continuó con las maniobras de reanimación hasta que llegó la ambulancia SAMU de la Conselleria de Sanidad, pero no hubo respuesta y se confirmó el fallecimiento del adolescente, según pudo averiguar este periódico. "Colaboramos con los equipos de emergencias en todo momento. Hicimos todo lo posible", dice Jon. Por su parte, Selena reconoce que pese a estar realizando sus prácticas en Urgencias nunca había sentido tanta responsabilidad. "Nos quedamos con que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, pero ojalá hubiera acabado de otra forma", asegura la joven.