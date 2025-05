Morant, al PP: "Deben reflexionar en su congreso si Mazón ha de seguir"

Diana Morant ha comprometido que las víctimas de la dana serán llamadas a comparecer en la comisión de investigación sobre la catástrofe que se iniciará esta tarde en el Congreso. "Se va a dar voz a las víctimas de la dana, que hasta ahora han sido silenciadas por el Partido Popular y por Vox en las comisiones de investigación de las Corts y del Senado, queremos darle voz a un pueblo que no ha sido escuchado, a un pueblo que clama justicia, que clama verdad, frente a los responsables de esta nefasta gestión de una emergencia", ha explicado en los pasillos de la Cámara Baja.

El cargo dentro del Ejecutivo central impide a Morant estar habitualmente en la Comunitat Valenciana, pero hay veces que logra llevar la voz valenciana en Madrid. Es lo que ha ocurrido este miércoles en el pleno en el Congreso, donde ha ejercido el papel de portavoz del Gobierno de España y voz de los socialistas valencianos no solo para defender la labor hecha durante la catástrofe del 29 de octubre, sino también para ejercer de ariete como líder de la oposición a Mazón, del que ha criticado que no estuvo a la altura.

En ese doble papel de ministra de Ciencia y líder del PSPV, Morant ha reivindicado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el Ejecutivo central ha estado "cumpliendo" con sus responsabilidades ante la dana y ha acusado a la Generalitat y en concreto a su 'president', Carlos Mazón, de no estar "a la altura" ante la emergencia porque "falló en lo esencial: no estar", reproche que le ha servido para pedir al PP que utilice su "cónclave" el 6 y 7 de julio para "reflexionar si Mazón ha de seguir gobernando".

Así, ante una pregunta de la diputada socialista Marta Trenzano sobre la valoración del Gobierno ante la gestión de la dana, Morant ha asegurado que su valoración "es clara": "Quien tenía la responsabilidad de la emergencia no estuvo a la altura, y no me refieron ni a la ciudadanía ni a lo ayuntamientos, sino a la Generalitat que ni lideró, ni actuó ni coordinó". A ello ha añadido que la Generalitat "falló en lo esencial, en estar, porque no estuvo", y ha apuntado directamente contra el jefe del Consell. "Mazón decidió que mientras su gente se moría prefería desaparecer y ahora en vez de contar la verdad, prefiere mentir", ha asegurado.

"Se tiene que ir"

También ha añadido dentro del pack de culpas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha reprochado que prefiere "proteger a Mazón". Así, ha indicado que Mazón "se tiene que ir y se tiene que llevar con él al señor Feijóo" y ha vinculado esta decisión con la convocatoria del próximo Congreso Nacional del PP. La convocatoria de este congreso de forma adelantada para principios de julio ha levantado muchas especulaciones sobre la posible continuidad del jefe del Ejecutivo autonómico, algo que ha aprovechado Morant: "Deben reflexionar en su cónclave si Mazón ha de seguir gobernando".

Sobre la comisión de investigación que empezará esta tarde, ha señalado que su objetivo desde el Grupo Socialista "es que comparezcan testigos de todo tipo y también responsables políticos". Así, ha especificado que al hablar de testigos se refiere a "los técnicos que sí que cumplieron con su trabajo y que están siendo también amenazados y amedrentados por el Partido Popular, hablamos de las víctimas a las que no se les ha dado voz". También ha asegurado que van a pedir que comparezca Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo para que diga "de qué hablo y de qué no hablo con el señor Mazón en esas horas", durante la tarde del 29 de octubre.