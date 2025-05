La CEV responsabiliza a Mazón de aceptar el recorte de Vox a patronal y sindicatos

Críticas de la patronal al Gobierno de España y especialmente al Ministerio de Hacienda por "falta de sensibilidad" financiera con la Comunitat Valenciana, pero también al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ante la aprobación del presupuesto autonómico. Lejos de que el encuentro con proveedores de la Administración autonómica se haya circunscrito a un frente común contra el Ejecutivo central, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha hecho de las declaraciones posteriores a la cita en el Palau un combo de reproches del que no ha salido especialmente bien parado el jefe del Consell.

Así, Navarro ha advertido de la "situación financiera preocupante" ante la falta del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) extraordinario, de unos 3.000 millones, que este año todavía no ha llegado y que suele dar oxígeno monetario para poder hacer frente al pago de facturas. Por ello, ha lamentado la "falta de sensibilidad" de la ministra y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, de quien ha señalado que es "de las pocas que no ha venido a zona dana" y ha deseado que no sea "táctica política para ahogar a esta comunidad" por motivos partidistas.

La crítica hacia el Gobierno central, no obstante, se ha vuelto también hacia el autonómico. En este sentido, el presidente de la CEV ha señalado como un "sinsentido" que el que se va a aprobar la próxima semana vaya a ser el presupuesto de la Generalitat más elevado de la historia y con carácter expansivo respecto al del año anterior, "pero no tengamos para pagar proveedores", motivo del acto convocado en el Palau con varios empresarios. En este, el presidente de la CEV ha estado unos 10 minutos, antes de irse al congreso de CCOO PV, y dejar allí a su número dos, Eva Blasco.

"La reunión está muy bien", ha incidido Navarro mostrando el apoyo a la reivindicación, pero acto seguido ha afeado que ha "echado en falta" una cita previa con sindicatos y patronal remarcando la importancia del diálogo social, del que ha pedido que se valore como un asunto de "primer rango". La mención no es nada baladí y ha servido para ligar, con la sutileza que suele caracterizar a las declaraciones de representantes empresariales, el otro punto que orbita en la relación entre la CEV y el Consell: el recorte de la subvención en las próximas cuentas.

Recorte presupuestario

Apenas unas horas antes de la cita en la sede presidencial, a unos metros de allí, en las Corts, PP y Vox aprobaron sus enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat en las que se incluían un recorte de cerca de 700.000 de euros para patronal y sindicatos. CCOO PV y UGT PV han sido los más perjudicados, 225.000 euros cada uno, pero la CEV no se ha librado de él, con 125.000 euros; de los que 100.000 fueron incorporados en una negociación a última hora.

Sobre estos, ha "admitido" que haya un ajuste presupuestario por el contexto económico de la Comunitat Valenciana, especialmente ante la gestión tras la dana y todas sus consecuencias, sin embargo, "no admite" que "haya partidos en Corts que no valoren el dialogo social y se acuerde con Consell rebajar partidas". Se refiere a Vox, partido que lo solicitaba, ante lo que ha añadido: "El PP también es responsable", señalando de nuevo a la formación de Mazón, con quien la relación no pasa por su mejor momento.