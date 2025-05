Fabra y Debón, no culpables: El jurado popular emite su veredicto tras el juicio por supuesto cohecho en Aerocas

Tras varias jornadas de vista oral en la Audiencia Provincial de Castellón, el juicio contra el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, y el expiloto de motos, Álex Debón, ha concluido con un veredicto de no culpabilidad para ambos. Se enfrentaban a una acusación por supuesto delito de cohecho relacionado con los contratos de patrocinio del Aeropuerto de Castellón (Aerocas) al equipo de motociclismo de Debón, pero el jurado ha dictaminado la no culpabilidad de ambos por 7 votos a 2. Tras conocer la resolución Debón no ha podido contener las lágrimas.

Recordar que la Fiscalía y la acusación popular sostenían que un pago de 360.000 euros realizado por Debón a Fabra constituía una comisión del 10% sobre los 3,6 millones de euros en patrocinios públicos, que se destinaron a fines indebidos según la fiscal. La defensa, sin embargo, mantenía que este dinero era un préstamo personal.

Durante el juicio, la Fiscalía argumentó que los investigadores habían detectado un flujo de dinero sospechoso entre los acusados. Señalaron que los datos informáticos de la creación del documento del supuesto préstamo revelaban que se hizo años después de la fecha indicada, sugiriendo que fue un contrato "creado ad hoc" cuando Debón fue llamado por Hacienda. Además, la fiscal observó una "correlación muy evidente" y "curiosa" entre los ingresos del patrocinio a Debón y las transferencias que este realizaba a Fabra, a veces en cuestión de días. Para la acusación, esto demostraba un intento de disimular la comisión, ya que un pago ilegal "se tiene que revestir de otra manera". También se puso en tela de juicio la relación de amistad entre ambos, que primero negaron y luego admitieron.

Por su parte, la defensa de Fabra y Debón ofreció una versión contrapuesta. Fabra reconoció ser deudor de Debón por un préstamo que no había devuelto porque no tiene "dónde caerse muerto", pidiendo disculpas a Debón. Argumentó que, si hubiera sido una "mordida", no se habría realizado una transferencia bancaria. Debón, aunque inicialmente dijo ser "víctima" de Fabra y lo había denunciado por el impago del préstamo, también defendió su inocencia y la de Fabra. Admitió que el documento del préstamo se hizo posteriormente ("ad hoc"), pero sostuvo que la existencia de la deuda no requería un documento formal, siendo válidas las transferencias como prueba. Además, su defensa defendió que Debón merecía el patrocinio por su trayectoria deportiva, equiparándolo a clubes como el Villarreal CF. Una de las claves de la defensa de Fabra fue argumentar que no tenía la autoridad legal necesaria en Aerocas para cometer cohecho, ya que los poderes eran "mancomunados" y era solo uno de los consejeros, necesitando otra firma para los contratos.

El juicio también dejó algunas declaraciones notables y tensas. Fabra reiteró su falta de fondos diciendo que no tiene "dónde caerse muerto". Debón expresó su frustración por el impago del préstamo, diciendo que al ver que Fabra no le devolvía el dinero tuvo "ganas de matar a alguien" y que confiaba en la persona equivocada. En un momento, Debón, de forma irónica y áspera, respondió a la fiscal que si tenían "relaciones íntimas" con Fabra: "Íntimas, no; no me acuesto con él". La defensa de Debón calificó el proceso como un "juicio político", a lo que la fiscal replicó que "no le tenemos manía a nadie". Ambas defensas concluyeron que las acusaciones se basaban en "suposiciones" y "ensoñaciones", no en pruebas sólidas.

Finalmente, el jurado popular, tras escuchar los argumentos de todas las partes y deliberar, ha decidido declarar a Carlos Fabra y Álex Debón no culpables del delito de cohecho por una mayoría de 7 votos a favor y 2 en contra.