Mazón cifra en 1.455 millones la deuda de la Generalitat con sus proveedores y urge al Gobierno a activar el extra FLA

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha logrado este jueves, aunque con ausencias relevantes, la foto de unidad con empresarios proveedores de la administración autonómica en defensa del extra FLA, el fondo que compensa el déficit del año anterior y que el Gobierno no ha aprobado todavía. El jefe del Consell, arropado por los dirigentes de las Cámaras de Comercio, de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), de autónomos y de federaciones sectoriales como la construcción, servicios sociales, limpieza, seguridad o transporte, ha puesto de manifiesto la situación "prácticamente insostenible" de la tesorería de la Generalitat y ha cifrado la deuda comercial con los acreedores en 1.455,7 millones de euros.

En la foto, sin embargo, no ha estado Salvador Navarro, presidente de la patronal CEV, a quien PP y Vox han recortado las subvenciones en el proyecto de Presupuestos de 2025 que se votará la próxima semana en las Corts. Aunque ha asistido al inicio del acto, apenas ha estado diez minutos en el Palau. Navarro ha acudido después al congreso de CC OO, desde donde ha lanzado varios dardos a Mazón. El presidente de la CEV ha criticado que no hubiera convocado antes a los agentes sociales para preparar el encuentro de este jueves, ha extendido la responsabilidad del recorte a patronal y sindicatos al PP y ha considerado un "sinsentido" que pese a contar con los presupuestos más expansivos de la historia, "no tengamos para pagar proveedores".

Carlos Mazón y Salvador Navarro, hoy en el Palau de la Generalitat. / Rober Solsona/EP

Deuda sanitaria

Tras la reunión, que se ha extendido durante una hora y media aproximadamente, Mazón ha agradecido la "unidad" de los empresarios para exigir al Gobierno, de la mano del Consell, la aprobación del extra FLA, un instrumento con el que desde el 30 de junio la Generalitat podría empezar a pagar a sus proveedores. Una exigencia que ha dicho que traslada con "lealtad pero con preocupación", porque nunca se había llegado a estas alturas de año en estas circunstancias.

Ha desgranado las tripas de la tesorería de la Generalitat: 1.916 millones en facturas en los cajones, de los cuales el 61 % es deuda comercial, 1.175 millones, la inmensa mayoría del área de Sanidad. A estos hay que sumar otros 280,7 millones en facturas impagadas, lo que eleva el total de deuda a proveedores a 1.455,7 millones.

Saber que llegará ese extra FLA permitiría, según Mazón, "garantizar la prestación de los servicios públicos y dar certezas de cobro a los proveedores". El president ha alertado que sin el fondo contra el déficit, la tensión de la tesorería de la Generalitat ha alcanzado un "límite prácticamente insostenible". Y ha incidido en el contexto dana, el "peor momento de la historia reciente" de la C. Valenciana y que obliga a su gobierno a "exprimir al máximo" sus recursos para una reconstrucción "ingente".

La financiación, la "madre de todos los problemas"

Mazón ha ampliado el foco, señalando que el extra FLA no solucionará los problemas financieros de la Generalitat por sí solo. "Más allá del extra FLA, que es extraordinariamente urgente, pero no debe desplazar lo importante, la reforma del sistema de financiación, que es la madre de todos los problemas", ha apuntado para reivindicar el fondo de nivelación mientras llega ese nuevo modelo o la no actualización de las entregas a cuenta, que supone que se hayan recibido 800 millones menos en lo que va de año.

También ha reprochado que el Gobierno no aporte ayudas a fondo perdido a la Generalitat para la reconstrucción o que no haya transferido "nada" del anticipo del fondo de Solidaridad de la UE, de 100 millones. "En el peor momento de la historia, exigimos al Gobierno que nos dé algo de tranquilidad (...) Reclamamos tener para poder hacer".

El president ha remarcado que el acto de este jueves no es "partidista" ni de "posicionamiento político", sino "de Estado". "Es en defensa de los intereses legítimos de los valencianos y de sus servicios públicos. No podemos caer en frentismo". Unas palabras que llegan después de que esta convocatoria despertara ciertos recelos entre algunos empresarios, que detectaron cierto enfoque político en la cita.

Apoyo de los proveedores

Tras Mazón han tomado la palabra algunos de los dirigentes empresariales. José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio, ha considerado la reunión una "buena decisión" para "trasladar confianza" a los proveedores. Ha recordado el histórico problema de la infrafinanciación y ha avanzado que seguirán "al lado" de la Generalitat para seguir "apretando" al Gobierno.

El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, ha pedido que "Madrid empiece a mirar con respeto a la Comunitat Valenciana" y ha lamentado que se "pongan piedras en el comino por situaciones políticas". Alberto Ara, presidente de la asociación de autónomos ATA y que ha hablado en representación de la CEV, ha alertado de la "necesidad urgente" de recibir el extra FLA en un contexto en el que gran parte del tejido productivo valenciano son micropymes y autónomos "con poco músculo" financiero.

Desde la federación de constructores Cecoval, su presidente José Luis Santaisabel ha recordado que Sánchez "nos dijo que pidiéramos, que se nos daría". "Pues necesitamos el FLA extraordinario. Por favor, que se apruebe con urgencia. Esta comunidad no es de nadie ni de un color u otro, es de todos", ha remarcado.