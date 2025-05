Un 'Rodea las Corts' por el 112 a través de YouTube

"Gestión pública del 112", "las emergencias no son un negocio" o "los trabajadores del 112 no merecemos estar bajo el convenio de telemarketing". Son algunas de las quejas que se han repetido en la protesta de varios de los empleados de la línea del 112 de Emergencias de la Comunitat Valenciana, una situación que no es la primera vez que reivindican, que han llevado hasta la puerta del Palau de la Generalitat en la plaza Manises, pero que este jueves ha tenido un nuevo espacios: el canal de YouTube de las Corts.

Si la semana pasada fueron personas del colectivo trans las que acudieron al palco del hemiciclo del parlamento valenciano (acabando expulsadas), esta vez la protesta en la cámara ha sido de manera virtual. Varios usuarios han comenzado a comentar el debate de la Comisión de Hacienda de las Corts donde este jueves se estaban debatiendo las enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat para 2025 y, en concreto, las que afectaban a la Conselleria de Emergencias, a la que pertenece este servicio externalizado.

Así, mientras sus señorías se interpelaban y reprochaban las subidas y bajadas en partidas del departamento que encabeza Juan Carlos Valderrama, en el canal de YouTube donde se emitía el debate, han quedado reflejadas las reivindicaciones respecto al 112, con una veintena de mensajes, reclamando "salario digno y una gestión pública" y dejando una nueva manera de queja actualizando el famoso 'Rodea el Congreso' en versión digital.