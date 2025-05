Sánchez se compromete ante las víctimas a visitar la zona cero y a un funeral de Estado

Aunque ha tardado, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha venido con los deberes hechos a València y ha dejado una buena impresión a los representantes de las víctimas de la dana. "Pedro Sánchez ha demostrado ganas de escuchar y de hablar”, ha señalado el portavoz de la Asociación Damnificados de la Dana Horta Sud Valencia, Christian Lesaec, al final de una reunión que se ha prolongado durante tres horas. “Lo he visto como un profesor, nos ha explicado cosas. Ha sido muy cercano y empático, no al principio, pero ha mejorado. “Esperábamos hora y media y han sido tres horas, ha demostrado ganas de escuchar y de hablar.”

"Ha venido con los deberes hechos", ha añadido Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-0: "Ha sido una reunión larga, e igual de larga ha sido de fructífera. Ha venido con los deberes hechos. Muchos puntos que queríamos tratar nos los ha introducido él", ha valorado. “Estamos muy agradecidos", ha añadido la portavoz de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, Mariló Gradolí. “Esta reunión nos da un reconocimiento como víctimas que aún no tenemos del Consell de la Generalitat. Seguimos vetados de la comisión de investigación de las Corts”.

Son las sensaciones que ha dejado en los representantes de las víctimas el encuentro mantenido esta mañana con Pedro Sánchez, 205 días después de la dana. El encuentro deja algunos anuncios importantes para las víctimas. Una de las más importantes es el avance de las obras antirriadas. El próximo día 29, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, recibirá a las entidades para explicarles los avances en tres proyectos estratégicos: la Saleta, el barranco del Poyo y el de Gallego, relacionado con la autovía A-7.

Se trata, según ha explicado Rosa Álvarez, de “infraestructuras que no se acometieron en su momento, pero ahora se van a ejecutar con un periodo de retorno de 2.000 años, porque las que estaban prevista no hubieran servido. Las infraestructuras que se van a acometer estarán adaptadas al cambio climático”, han insistido los tres representantes.

En el capítulo de compromisos, las entidades se llevan una cita importante desde el punto de vista emocional: el Gobierno, en acuerdo con las víctimas, organizará un funeral de estado laico, para todas las confesiones, con las víctimas como protagonistas y en torno al primer aniversario. La fecha todavía está por concretar, ya que dependerá en última instancia de la agenda de la Cas Real. Será la Delegación del Gobierno, en contacto con la asociación de víctimas mortales, quien organice esta ceremonia.

La visita de Pedro Sánchez en València / Levante-EMV

Según los portavoces, el presidente se ha comprometido también con la mejora de los protocolos de emergencia. Además, les ha asegurado que volverá a València: “Se volverá a reunir con nosotros. Y visitará la zona cero. No se sabe cuándo, pero lo hará en alguna de las visitas”. Por otro lado, el presidente del Gobierno ha ofrecido datos para los temas que las entidades están interesadas en abordar. Uno de ellos es la situación de los ascensores. Se les ha dado el dato de mil instalaciones todavía por reparar. Igualmente, las entidades le han pedido más celeridad con el despliegue de las ayudas.

“Hemos explicado la situación del tejido comercial y empresarial. Hemos preguntado por la situación del consorcio. Nos ha comentado que falta un 22% de expedientes por cerrar. Vamos a tener comunicación y diálogo directo con la delegación”, ha comentado Christian Lasaec. Esta entidad también ha trasladado su preocupación por la sustracción de vehículos afectados que han terminado en desguaces que no localizan. Han pedido al presidente del Gobierno su colaboración.

Sin críticas a Mazón

Así se han manifestado los tres representantes en rueda de prensa, en el patio de la delegación del Gobierno, tras la larga conversación con Sánchez. Aunque han lamentado que llega tarde, también reconocen que ha sido “una reunión muy trabajada”, ya que durante este tiempo han mantenido un contacto directo y discreto con Pilar Bernabé, trasladando sus peticiones y exigencias, que la delegada ha ido elevando a la Moncloa. “Nunca es suficientemente pronto, pero es mucho antes que la Generalitat. Ningún miembro de Consell se ha puesto en contacto con ninguna de nosotras”, ha apuntado Álvarez.

Según cuentan fuentes presentes en la reunión, el presidente se ha mostrado “consternado” durante la charla, en la que además de peticiones, también se les ha trasladado los testimonios directos y dramáticos de aquel día. Cuatro de las asistentes a la reunión, de hecho, perdieron a familiares directos el 29-O. Lo que no ha habido son reproches. Sánchez no ha querido valorar la actuación del Consell y del president Mazón de ese día, aunque el tema ha salido durante la larga conversación.

Ya fuera del encuentro, ante los medios, sí se le ha preguntado a las entidades por las últimas declaraciones del president. “Las declaraciones de Mazón de ayer son un paso más. No nos ha contactado, con ninguna de las tres asociaciones. Nosotros no vamos a ponernos en contacto con él, al igual que hemos hecho con el resto de administraciones: tienen que ser las administraciones quienes se pongan en contacto. Sigue mintiendo. No habrá roto un plato en la vida, pero habrá roto 228 vidas y familias. No vamos a hacer esa excepción, no vamos a ponernos en contacto con él”.