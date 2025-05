El abogado de Argüeso "se alegra" de que la jueza de la dana expulse a Manos Limpias de la causa

José María Bueno Manzanares, abogado del exsecretario autonómico Emilio Argüeso en la causa de la dana, "se alegra" de que la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra haya expulsado a Manos Limpias de la causa. "Nos hemos alegrado, porque aunque sea una sola, al menos hay una acusación menos a la que hacer frente", ironiza el letrado en un escrito presentado en el juzgado y notificado hoy a las partes, en el que solicita unificar las acusaciones bajo la misma dirección letrada.

El comentario tiene miga porque, precisamente, Bueno Manzanares representa al pseudosindicato Manos Limpias en la causa que instruye un juzgado de Badajoz y que acaba de procesar al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La querella con la que Manos Limpias intentó personarse en la instrucción de la dana la firmaba el abogado y representante de españa 2000, José Luis Roberto, a quien José María Bueno asegura no conocer. Aunque al letrado de Argüeso le molesta que su relación con el pseudosindicato se haya introducido en la instrucción por "informaciones periodísticas que no forman parte de la causa. El hecho de que su señoría adopte decisiones en base a lo que puede leer en periódicos o en digitales, y no en el material obrante en autos, es algo que nos genera indefensión", asegura José María Bueno Manzanares.

Y asegura "no entender" por qué la magistrada haya preferido "navegar por internet" en lugar de "pedir información al sindicato o solicitar un informe al abogado José Luis Roberto "sobre si quien suscribe ha tenido algo que ver con la defensa de la dana en este procedimiento (y él contestaría que no, porque no lo conozco, y por tanto nadie mejor que él para saber que no he tenido nada que ver con Manos Limpias en la denuncia que en su día presentó el citado sindicato".

Aunque acto seguido cita sin empacho un auto del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, donde representa al pseudosindicato Manos Limpias, para justificar su petición de que se unifiquen las acusaciones de la causa de la dana.

Una petición que extiende tanto a las acusaciones populares como a las particulares. Actualmente en la causa de la dana hay una cuarentena de acusaciones particulares y populares. En el caso de estas últimas, se han personado Podemos, Vox, Fetap-CGT, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), PSPV-PSOE, Partido Valores, Liberum, Compromís y Mai Més. Por parte de las familias, hay una cuarentena de representaciones de familiares de víctimas mortales y lesionados, algunos agrupados a través de l'Associació de damnificats dana Horta Sud o de SOS Desaparecidos.

La propuesta del abogado de Emilio Argüeso es que tanto la acusación popular como particular debería agruparse bajo una única dirección letrada de quien primero se personó en la causa. En el caso de las acusaciones populares "quien debe liderar la misma [sería] Podemos que, según error de esta parte, fue la primera en personarse". Y en el caso de las particulares bajo la dirección del primer abogado que se personó, a quien no identifica, "salvo que haya quien alegue que discrepa de la dirección técnica elegida, en cuyo caso que se permita a dicha acusación, una vez justificada la discrepancia, que pueda actuar al margen de la acusación particular unificada".

Y conluye: "No acordarlo así, supone una violación del derecho de defensa de mi cliente, y someter a la causa a un retraso insoportable".