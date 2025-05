El Consejo Local de València traza la hoja de ruta frente al cambio climático

El cambio climático ha dejado de ser una advertencia de futuro para convertirse en una realidad que ya está transformando nuestras vidas, especialmente en territorios como el arco mediterráneo. La Comunitat Valenciana es una de las más vulnerables, y los datos son alarmantes: el mar se calienta hasta un 20 % más rápido que la media global y las temperaturas ya superan en 1,5 grados los niveles preindustriales. Ese calentamiento impulsa una sucesión cada vez más frecuente de fenómenos extremos: olas de calor, sequías prolongadas, precipitaciones torrenciales y episodios destructivos como la dana de València del pasado 29 de octubre.

La situación afecta a sectores clave para la economía y el bienestar social. En la Comunitat Valenciana, cultivos como el olivo o los cítricos sufren el impacto del estrés hídrico, mientras la desertificación y los incendios forestales se producen con mayor voracidad. El turismo, motor del 15 % del PIB nacional, también se ve comprometido por la inestabilidad climática, y los efectos sobre la salud, especialmente entre las personas mayores, ya se traducen en un aumento de la mortalidad.

Todo estos asuntos han centrado las reuniones de trabajo realizadas por el Consejo Local creado por Levante-EMV en el marco de la celebración de la segunda edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica, y cuyas conclusiones se presentarán mañana, a partir de las 9.30 horas, en un encuentro que tendrá lugar en el CaixaFórum València.

Sextuplicar la inversión

Ante este escenario, la comunidad científica ha subrayado la necesidad urgente de actuar con determinación. Para Joan Romero, catedrático emérito de Geografía Humana de la Universitat de València y comisario del Consejo Local del Foro Mediterráneo, «el cambio climático es un reto existencial y solo con el compromiso de los poderes públicos y la colaboración entre sectores se podrá responder adecuadamente». Romero insiste: «Por cada euro no invertido hoy en mitigación, en el futuro serán necesarios entre tres y seis euros para corregir los efectos. Y en casos excepcionales, como la dana, incluso más».

La adaptación al cambio climático no puede hacerse sin consensos amplios. «Si no hay acuerdos, no prosperarán las medidas necesarias», alerta Romero, que destaca el papel clave de los medios para trasladar la evidencia científica a la ciudadanía. De ahí la importancia de crear espacios de diálogo y acción como el Foro Económico y Social del Mediterráneo, donde se aborden los grandes desafíos desde una perspectiva común entre las cinco autonomías que comparten el litoral mediterráneo.

Un equipo de expertos ha analizado los retos derivados del calentamiento global

Así, durante lo últimos meses, un equipo de expertos liderado por Joan Romero ha discutido acerca de los principales retos derivados del impacto del cambio climático en la zona del Mediterráneo. Las conclusiones de este Consejo Local se pondrán en común los próximos días 17 y 18 de junio, en Málaga, junto con los otros siete consejos locales, con el objetivo de desgranar los desafíos de las cinco autonomías —Catalunya, Comunitat Valenciana, Baleares, Murcia y Andalucía— que comparten el litoral de este mar.

En esta ocasión, el encuentro contará con personalidades del mundo político, como Matteo Renzi, senador de la República italiana, y Enrico Letta, ex primer ministro italiano. También está prevista la participación de tres presidentes autonómicos: Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Marga Prohens (Baleares) y Fernando López Miras (Murcia). La cita contará además con la participación del destacado dirigente local Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. También está previsto que la alcaldesa de València, María José Catalá, y Vicent Marí, presidente del Consell d’Eivissa, tomen partido.

Consejo de expertos

El consejo valenciano está formado por el catedrático de Geografía e Historia por la Universitat de València, Josep Vicent Boira; el catedrático en Ingeniería Hidráulica de la UPV, Félix Ramón Francés García; la profesora de Geografía Física en la UV, María José Estrela Navarro; el doctor en Geografía, Oriol Nel·lo; la vicepresidenta de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y presidenta de CEV València, Eva Blasco; el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante y director del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas, Josep Antoni Ivars; la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz; el catedrático de Análisis Económico de la UV y director de investigación del IVIE, Francisco Pérez; el catedrático de Análisis Geográfico Regional y experto en Ordenación del Territorio, Climatología y Riesgos Naturales en la Universidad de Alicante, Jorge Olcina; la doctora de Física por la Universidad de Karlsruhe y directora del Área de Meteorología y Climatología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, Samira Khodayar Pardo; la jefa de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Arancha Fildalgo; y el responsable de Hidrógeno Verde de Iberdrola y delegado Institucional de la compañía en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina.

