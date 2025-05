"Estudiemos lo que estudiemos, está todo condicionado al azar"

Dos tipos de personas esperaban a las 9 de la mañana frente al IES La Misericordia para someterse a un examen que puede cambiarles sus vidas: los que estudiaban y repasaban hasta e momento final, con cierta inquietud y nerviosismo, y los que asumían que en el momento final ya no se puede hacer nada más. Tanto los que se han estudiado el temario completo como los que se la juegan estudiando solo unos cuantos, lo tienen claro: "Tanto si has estudiado mucho como si has estudiado poco, todo está condicionado al azar".

Lo dice Mar a las puertas de este instituto público de València, donde en escasos minutos será llamada para entrar y enfrentarse a un examen al que se ha presentado hasta en tres ocasiones. Mientras, trabaja de interina en otro centro educativo, donde ejerce lo que hoy viene a consolidar: ser profesora de lengua castellana y literatura.

Tanto ella como su compañera Micaela estudiaron Filología Hispánica y optan ahora a conseguir afianzarse en una de las 1.590 plazas que se ofertan para las 33 especialidades de Secundaria, entre las que se encuentra el castellano. En esta disciplina hay 72 temas y serán las "bolas" del sorteo las que saquen cuatro. En otras disciplinas, como música, el temario se eleva a los 30.

Opositores de Educación en València revisan si aparecen en los listados de admitidos para hacer las pruebas selectivas de profesores. / AS

En el caso de Micaela, se la juega todo a unos pocos temas que se ha estudiado. Si no sale uno de esos, suspenderá, pero solo lleva un año estudiando, por lo que asumiría la derrota. Su favorito es la Edad Media y los Cantares de Gesta, mientras que Mar espera que salga el origen de la literatura, basado en la Biblia y la corriente grecolatina.

Confiar en la experiencia

Ambas esperan a quedarse en València ciudad. Lo mismo que Rafa, que se presenta por segunda vez. "La primera fue hace 20 años, desde entonces llevo trabajando en un centro privado, donde estoy bien, pero vengo a probar", señala. De hecho, confiesa que no ha estudiado ningún tema, viene con lo puesto. "Si hay suerte, bien, sino no pasa nada", aunque sí conoce la estructura del examen, por lo que espera que su propia experiencia y bagaje como profesor de literatura le sirvan para desarrollar el contenido. La espera la sobrelleva leyendo a Fray Luís de León en la entrada del IES La Misericordia.

También existe entre los asistentes cierta inquietud por lo que pasará con la huelga convocada por los sindicatos del sector educativo por la convocatoria de estas pruebas en el final del curso lectivo, lo que obliga al profesorado que forma parte de los tribunales a cargar con trabajo extra. La amenaza de huelga quedó disipada para la jornada de hoy, pero la parte práctica del examen está convocada para el próximo sábado, 31 de mayo, y esta semana comenzará la negociación entre sindicatos y Educación para desconvocarla.

En total se han compuesto 300 tribunales por toda la Comunitat Valenciana que evaluarán a personas como Mar, Micaela o Rafa. Según la organización, cada tribunal debe corregir los exámenes de unos 60 opositores.

Cuántas plazas de profesor de Secundaria oferta la Generalitat

La mayor parte de la oferta pública de Educación va a Secundaria y sus especialidades, que son 33, mientras que para la Escuela Oficial de Idiomas se han ofertado seis plazas, dos para música, siete para sectores singulares de Formación Profesional y dos para profesores de artes plásticas