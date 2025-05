El intercambio de burlas entre el PP de València y Pilar Bernabé

El congreso local del PSPV, que hoy ha ratificado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé , como candidata a la alcaldía de València, ha dejado imágenes de todo tipo: corrillos, aplausos, abrazos y complicidades (o no) que no pasan inadvertido al ojo inquieto. Muy vigilante a lo que acontecía en el complejo deportivo de la Petxina estaba el Partido Popular del cap i casal que ha hecho bromas sobre el portavoz municipal de València, Borja Sanjuan, y su rostro serio en algunos momentos del evento. Como si no disfrutara de la elección.

Pocas horas después, los propios Bernabé y Sanjuan respondían divertidos y juntos a la cuenta del equipo de Maria José Catalá con otra chanza. O un zasca, como se dice ahora. Para romper equívocos.