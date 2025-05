Los Jaume I traen a València al descubridor del virus de la hepatitis C

Los premios Jaume I son la única cita de Europa que reúne a 20 premios Nobel. En la 37.ª edición de los galardones a la ciencia y el emprendimiento mejor dotados de España este año debutan en el tribunal hasta cuatro galardonados por la Fundación Nobel que asistirán por primera vez como jurado en València, entre ellos el virólogo estadounidense Charles M. Rice, que recibió el Nobel de Medicina de 2020 junto al también estadounidense Harvey J. Alter y el británico Michael Houghton por el descubrimiento del virus de la hepatitis C.

Germán Caballero

Los otros tres Nobel que se estrenan como miembros del jurado son el físico británico Duncan Haldane, Nobel de Física 2016 por descubrimientos sobre estados poco usuales de la materia que han abierto la vía a desarrollar materiales innovadores; el economista holandés Guido Imbens, Nobel de Economía 2021 por los conocimientos sobre el mercado laboral que han aportado sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales, y el economista estadounidense Douglas W. Diamond, Nobel de Economía 2022 por ayudar a comprender mejor el origen y la forma de resolver o evitar las crisis bancarias.

El virólogo Charles M. Rice es investigador del Centro de Estudios de la Hepatitis C de la Universidad Rockefeller. / Universidad Rockefeller

'Padre' de dos vacunas

Los trabajos de Rice (Sacramento, 1952), que ejerce desde 2001 en el Centro de Estudios de la Hepatitis C de la Universidad Rockefeller, según la Fundación Premios Rey Jaume I (FPRJI), "han contribuido al bienestar de la humanidad" al ser decisivos para la creación de dos vacunas frente a dos tipos de virus diferentes, ya que no solo fue uno de los descubridores del virus de la hepatitis C, sino que también la cepa del virus de la fiebre amarilla que utilizó para investigar el genoma del virus Sindbis fue la que se utilizó para crear la vacuna que inmuniza de por vida contra la fiebre amarilla.

El físico británico Duncan Haldane, Nobel de Física de 2016. / Nobel Media AB. Photo/ A. Mahmoud

Física en la frontera del conocimiento

Las investigaciones de Haldane (Londres, 1951), profesor de la Universidad de Princeton, revelaron la existencia de estados extraños de la materia, como los superconductores y los aislantes topológicos. Ambos descubrimientos han abierto la puerta a la investigación y el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías como la electrónica de materiales y la computación cuántica. Haldane compartió el Nobel junto a los también investigadores británicos David Thouless y Michael Kosterlitz.

Douglas W. Diamond, profesor de la Universidad de Chicago, ganó el Nobel de Economía de 2022. / Universidad de Chicago

Luz sobre las crisis bancarias

El estudio de las crisis financieras le valió a Diamond (Chicago, 1953), profesor de la Universidad de Chicago, el Nobel de Economía 2022 junto a los también economistas estadounidenses Philip Dybvig y Ben Bernanke, quien además era el presidente de la Reserva Federal de EE UU durante la crisis financiera de 2008. La FPRJI destaca que los trabajos de Diamond permiten "evitar las crisis bancarias originadas por una retirada brusca de depósitos que lleva a su quiebra" y que "ha formulado mecanismos para que los bancos centrales garanticen la estabilidad de los mercados financieros".

Guido Imbens, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, ganó el Nobel de Economía de 2021. / Andrew Brodhead/ Universidad de Stanford

Causa y efecto en economía

Las metodologías desarrolladas por Guido Imbens (Geldrop, Países Bajos, 1963), profesor de la Universidad de Stanford, fueron claves para determinar las relaciones causa-efecto en economía de variables como los sueldos, la inmigración y la educación. De hecho, sus 'experimentos naturales' junto al economista estadounidense Joshua D. Angrist, que consisten en aprovechar acontecimientos de la vida real que permiten contrastar empíricamente cuál es la relación entre las causas y los efectos, fueron la herramienta que permitió al economista canadiense David Card demostrar que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no eleva el paro. Los tres compartieron el Nobel de Economía 2021.