Morant exige a Mazón que dé voz a las víctimas y acepte su comparecencia en las Corts

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha respaldado este sábado la exigencia trasladada por las asociaciones de víctimas de la dana a Carlos Mazón, que en su primera comunicación en siete meses le han reclamado que el PPCV acepte su inclusión en el listado de comparecientes de la comisión de investigación de la dana en las Corts, a la que por ahora se resisten los populares. La socialista le ha reprochado que "insulte y silencie" a este colectivo junto a su "socio de ultraderecha", en alusión a Vox.

"Todo lo que hagamos por las víctimas será poco, se ha de poner a su disposición. Sólo le pido al president que no las insulte más, que no les maltrate y les atienda como corresponde, que esté a altura del cargo", ha señalado Morant preguntada por la primera llamada del president a las asociaciones, que llega siete meses después de la tragedia.

La socialista se ha sumado a la reclamación de las víctimas, que exigen en primer lugar ser citadas a la comisión de las Corts: "Por supuesto que hay que darles voz. ¿Cómo podemos celebrar una comisión investigación donde las personas afectadas no tengan voz?", se ha preguntado antes de recordar que en el Congreso Diputados, donde la comisión la preside el PSOE y en concreto la diputada valenciana y exalcaldesa de Quart, Carmen Martínez, sí serán llamadas. "Garantizamos que tendrán voz y se escuchará su verdad. Entre tanta mentira que hemos escuchado, necesitamos verdad. Porque la verdad es reparadora y las mentiras maltratan. Por eso le pido al president que deje de maltratar con tanta mentira a las víctimas".

Morant no ha querido entrar al detalle de la conversación, tampoco sobre el reproche de Mazón a las asociaciones por no haberse puesto en contacto con él, que no ha querido valorar por "desconocerla". "Pero si es así, lo último que puede hacer Mazón es reprochar. La actitud no es esa, debe ser de absoluta empatía, de ponerse en la piel de quien ha perdido familiares. No se me ocurre otra cosa que respetarlas. Que no insulte a las víctimas, se lo pido como persona y con mucha humiladad", ha concluido.