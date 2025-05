La única pantalla del Cecopi no reproducía datos de la emergencia meteorológica

La única pantalla que existía en la sala donde se reunió el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia del 29 de octubre, se dedicó a la videoconferencia que mantuvieron los responsables de la Generalitat con los miembros que participaron en remoto, como la delegada del Gobierno y organismos estatales como la Aemet (Agencia estatal de meteorología) y la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar).

A sólo tres metros, en la sala de mando y control de Emergencias existía una pantalla de 3 metros por 2, un «vídeowall» o sistema de visualización de contenidos multimedia, que ofrecía en tiempo real los datos de la emergencia meteorológica. Son datos recogidos en el informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de València aportado ayer a la causa de la dana.

En este «videowall» se podía seguir en directo el «Escenario de emergencia meteorológica» (que puede programarse para incendios) y que permite seguir en tiempo real los «incidentes en curso, por municipio, los casos creados en las últimas 24 horas, el radar de Aemet, cámaras en tiempo real de la Dirección general de tráfico (DGT), Turismo y Avamet (Asociación valenciana de meteorología)». Los datos básicos que hubieran permitido seguir en tiempo real dónde se concentraban las 2.438 llamadas al 112, cuando se inició el Cecopi, de las 19.821 relacionadas con 4.770 incidentes que gestionó el teléfono de Emergencias. Y que tanto la consellera Salomé Pradas como el secretario autonómico Emilio Argüeso, investigados en la causa, aseguran desconocer. La información que se recibía en este «videowall» se puede proyectar en cualquier televisor, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras del sistema.

La Guardia Civil también ha constado que la reunión del Cecopi podría haberse grabado, pero «no se hizo porque no está protocolizado». Así como los problemas de telefonía que se sufrieron el 29 de octubre, como ya contó Levante-EMV.

El Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana también perdió la comunicación con las sedes de la Policía Local de catorce municipios gravemente afectados por la dana y con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). «Hubo incomunicaciones provocadas, bien por incidencias en la red de Telefónica o de otra índole en la propia sede, con los equipos ubicados en las Agencias Integradas» de catorce municipios. Desde las 15.30 horas que se perdió la comunicación con la Policía Local de Alginet hasta las 4.58 horas del 30 de octubre con la Policía Local de l’Alcúdia.

Otras Policías Locales afectadas por la incomunicación durante la tarde de la dana fueron: Cheste (18.29 horas), Paiporta (18.49 horas), Chiva (19.45 horas), Benetússer (19.54 horas), Catarroja (20.50 horas), Aldaia (21.29 horas), Requena (21.48 horas), Utiel (21.50 horas), Alfafar (22.21 horas), Quart de Poblet (23.06 horas), Torrent (00.44 horas) y Carlet 04.56. Todos ellos ubicados en las diferentes zonas cero de la dana. Y a horas en los que la barrancada del Poyo y la Saleta en l’Horta Sud o el desbordamiento del río Magro en la Ribera ya afectaba gravemente a las poblaciones afectadas. Respecto a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la comunicación se perdió a las 20.14 horas, según el informe de la Guardia Civil aportado a la causa.

La jueza que investiga los efectos de la dana del 29 de octubre encargó el 27 de marzo un informe a la Guardia Civil de València sobre el funcionamiento y detalle del Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana. Aunque este informe no incluye el acceso a los datos de «las comunicaciones electrónicas emitidas o recibidas desde el Centro de Coordinación de Emergencias» ya que no se pueden incorporar a la causa debido a que la investigación por los 228 fallecidos durante la dana no se refiere a delitos dolosos, ya que se investigan como presuntos homicidios imprudentes, es decir que no se cometieron de forma intencionada.