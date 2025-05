29-O: “Es un hecho fáctico” y otras nueve frases de la dana

La era de la desinformación digital, la crisis de representatividad institucional, la guerra de relatos, la polarización política y hasta el malestar social. La catástrofe de la dana ha aflorado todos los desafíos que afrontan las sociedades modernas, atravesadas por múltiples grietas de desconfianza. Estos son sus síntomas en diez frases.

1. “Solo el pueblo salva al pueblo”. Fue la frase de los primeros días. El grito en redes sociales, pintadas y camisetas. Con la respuesta del estado desbordada, con pueblos abandonados durante días, los voluntarios fueron la infantería de rescate para los afectados. La frase, justificada por momentos, tenía un reverso preocupante: la ruptura de la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones. Una grieta que fue aprovechada por grupos extremistas.

2. “700 tickets del aparcamiento subterráneo aún no han salido del mismo”. Durante la dana, l’Horta Sud se convirtió en campo de acción de youtubers y pseudo-medios. Uno de los bulos que más angustia generó fue el difundido por una agitador ultra. Lanzó la sospecha de que había cientos de fallecidos en el aparcamiento del centro comercial Bonaire. Y claro, las administraciones lo estaban ocultando. Fueron muchas fake news. Estos días ha trascendido un informe de Seguridad Nacional sobre una campaña rusa de desinformación contra el estado español los días de la dana. El objetivo era “proyectar una imagen de país sumido en el caos”.

La marea de voluntarios de las primeras horas, camino de l'Horta Sud. / Levante-EMV

3. “No vamos a marearos con más avisos”. Es uno de los ejemplos más flagrantes de la guerra política sin cuartel en la que se ha pretendido manipular incluso a los medios de comunicación. El 12 de febrero se filtró a varios medios próximos al PP un audio cortado, de unos 40 segundos, de una llamada entre una analista de Aemet y una técnico del 112. Era de la mañana del 29-O, y de él se desprendía que Aemet restaba importancia al episodio meteorológico. El audio completo, que trascendió poco después, daba otra información: "Parece que entre las tres de la tarde empezará lo peor como hasta ya las 6 de la tarde”. La Fiscalía, tras una denuncia de Aemet, ha abierto una investigación sobre el origen de la filtración ilegal de una grabación que, según señala, custodia la administración autonómica.

4. “Si necesitan ayuda, que la pidan”. Aunque esa no fue la frase que pronunció el presidente del Gobierno, la oposición la ha conseguido colar en el imaginario de la dana. Fue el 2 de noviembre, en las horas en que la dirección de la emergencia, en manos de la Generalitat, pedía recursos a cuentagotas. La frase, con su contexto, era esta: “El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso, no tiene que pasar”. Con todo, la falta de presencia de Pedro Sánchez en València ha ayudado a sus críticos a consolidar una percepción de abandono institucional.

5. “Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación”. Fue una de las primeras frases que empezó a perseguir a Mazón. La pronunció en las Corts, en su comparecencia del 15 de noviembre, explicando la gestión de la dana. Ya se sabía que había estado ese día comiendo con una periodista hasta cerca de las seis de la tarde. Mazón defendía que la situación estaba controlada, con la consellera Pradas en su puesto y gestionando la situación, y él, informado desde la distancia. A esta línea argumental pertenecen otras frases como: “No formaba parte del Cecopi”; “El Cecopi estaba válidamente constituido”, o “fue una comida de trabajo”.

6. “Un técnico me informa de que existe un mecanismo que se denomina Es Alert”. El 7 de noviembre, en plena guerra de relatos, la todavía consellera Salomé Pradas aparece ante las cámaras de À Punt para señalar: “A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Ribera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación, y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina Es Alert”. La declaración era tan desconcertante que tuvo que rectificar horas después, aclarando que sí sabía de la existencia de sistema. La instrucción judicial ha demostrado que cien minutos antes ya se pusieron en marcha los trámites para enviar el SMS.

7. “Evidentemente, las 20.28 es después de las siete y media, es un hecho fáctico”. El 26 de febrero, casi cuatro meses después de la dana, Mazón reconocía que había llegado al Centro de Emergencias de l’Eliana casi a las ocho y media, después del envío del SMS. Lo hacía poco después de que la jueza de la dana pidiera conocer quién estaba en el Cecopi esa tarde, ya que el objeto de su investigación era el envío de un mensaje “tardío y erróneo”, a su parecer. Hasta ese momento, el president y el Palau habían mantenido la versión de que Mazón estaba allí desde “pasadas las 19 horas”. “¿Cuándo he mentido? Cambio de versión, jamás”, dijo Mazón.

8. “Nos estamos ahogando”. La primera noticia que tiene el Cecopi de lo que está pasando en l’Horta Sud llega a través de una llamada de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, a las 19.05 horas. “Nos estamos ahogando, va a morir mucha gente”, viene a decir la alcaldesa.

Reunión del Cecopi, en la mañana del día 30 de octubre. / Levante-EMV

9. “Enviad la alerta de una puta vez”. Ha sido otra de las frases que adquirió eco nacional. La pronunció el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, como él mismo reconoció, y evidencia la tensión y ansiedad que se vivió en aquellos minutos, cuando se debatía en largos minutos sobre el envío y la provincia de Valencia se inundaba y no se había avisado a la población. Aunque no pertenece al Cecopi, esa tarde estuvo en el centro de operaciones, y en el centro de las decisiones, participando incluso en las conversaciones telefónicas entre Salomé Pradas y Carlos Mazón. Un testigo de interés que ha sido citado por la jueza. Mompó también se hizo eco de otra frase: “En dos horas, colapsará Forata”, en referencia al riesgo de rotura del pantano esa tarde. Esta la pronunció algún miembro de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sobre ese Es Alert, finalmente enviado a las 20.11 de la tarde, la jueza ha dejado otra frase: "tardío y erróneo".

Y 10. “Son las dos y media, tengo ganas de comer”. Así se refirió el ex inspector jefe del Cuerpo Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, a la situación en la que una unidad de bomberos forestales de la Generalitat dejó de vigilar el barranco del Poyo el día de la dana. Lo dijo en una comisión de investigación de la diputación, insinuando que pidieron dejar la zona por voluntad propia y porque tenían hambre. Los bomberos alegaron que cumplían órdenes. Basset rectificó y se disculpó días después.